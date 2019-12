Nach massiven Protesten hat die französische Regierung eine abgeschwächte Rentenreform vorgestellt. Premierminister Philippe sagte, es solle eine Grundrente von 1000 Euro geben. Ein einheitliches System ersetze diverse Sonderregelungen.

Gegen die Rentenreform in Frankreich wird seit rund einer Woche gestreikt und protestiert, nun hat die Regierung deutliche Zugeständnisse gemacht. Bei der Vorstellung der Pläne gab Premierminister Édouard Philippe Details bekannt. Es soll eine Grundrente von 1000 Euro eingeführt werden - für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben.

Reform tritt später in Kraft

Das gesetzliche Renteneintrittsalter bleibt bei 62 Jahren. Allerdings müsse man dafür Abschläge in Kauf nehmen, wie Philippe sagte. Die volle Rente sollen Arbeitnehmer mit 64 Jahren erhalten. Außerdem werde das neue System erst später in Kraft treten als ursprünglich geplant, nämlich erst für Menschen, die ab 1975 geboren wurden. Das sind also Beschäftigte, die heute in großer Mehrheit 44 Jahre alt sind. Bisher war bekannt geworden, dass die Reform für Beschäftigte vom Jahrgang 1963 an gelten soll. Es handelt sich damit um eine bedeutende Verschiebung.

Allerdings dringt die Regierung darauf, dass die Menschen "ein bisschen" länger arbeiten. "Wir werden die Bevölkerung durch ein Rabatt- und Prämiensystem ermutigen, länger zu arbeiten", sagte Philippe. Dennoch soll es Ausnahmen geben. So sollen Feuerwehrleute, Soldaten und Angehörige der Polizei weiterhin früher in Rente gehen können.

Einheitliches System kommt

Das veraltete Rentensystem soll vereinfacht werden, es umfasst mehr als 40 verschiedene Pensionskassen. Dabei variieren Renteneintrittsalter und Pensionsleistungen erheblich. Das System zahlreicher Sonderregelungen werde durch ein einheitliches Rentensystem ersetzt, hieße es. "Die Zeit für ein universelles System ist gekommen, die Zeit der Sondersysteme endet", erklärte Philippe. "Wir alle wissen, dass unsere Kinder im Durchschnitt weniger durchgehende Karrieren haben werden als wir, dass die berufliche Mobilität heute stärker ist als in der Vergangenheit. Unser Rentensystem muss das zulassen."

Seit etwa einer Woche wird in Frankreich gegen die Rentenreform gestreikt. Hier demonstrieren Polizisten in Paris.

Gewerkschaften: "Inakzeptabel"

Trotz der Abschwächung - mit den neuen Plänen sind die Gewerkschaften überhaupt nicht einverstanden. Sie wollen die Streiks und Proteste gegen die Reform noch ausweiten. Die größte Bahn-Gewerkschaft CGT-Cheminots rief dazu auf, "den Streik zu verschärfen". Die vorgestellten Pläne entsprächen nicht den Erwartungen der Bahn-Mitarbeiter, sagte ein Gewerkschaftsvertreter.

Auch Polizei- und Lehrer-Gewerkschaften riefen zu einer verstärkten Mobilisierung auf. "Alle werden länger arbeiten, das ist inakzeptabel", sagte der Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez.

Hunderttausende gingen auf die Straße

Der sechste Streiktag hatte am Dienstag in Frankreich das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Hunderttausende waren auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaften hatten Bahnmitarbeiter, Ärzte, Lehrer und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes dazu aufgerufen, Präsident Emmanuel Macron und seiner Regierung vor der Bekanntgabe der Details der Rentenreform die Stirn zu bieten.

Auch heute war es wegen Streiks wieder zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. Die staatliche Bahngesellschaft SNCF teilte mit, dass Züge nur sehr eingeschränkt fahren und forderte Fahrgäste auf, ihre Reisen zu verschieben. Auch in der Hauptstadt wurde der öffentliche Nahverkehr wieder bestreikt, im Großraum Paris stauten sich die Autos auf einer Länge von mehr als 400 Kilometern, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Dezember 2019 um 14:00 Uhr.