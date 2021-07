England lockert Regeln Tägliche Tests statt Quarantäne

Die britische Regierung hat die Quarantänepflicht für Mitarbeiter im Lebensmittelhandel gelockert. Um Lieferengpässe zu verhindern, müssen Beschäftigte nach einem Corona-Kontakt nicht mehr in Selbstisolation.

Angesichts drohender Engpässe in der Lebensmittelversorgung hat die britische Regierung ihre Corona-Quarantäneregeln für Beschäftigte des Sektors gelockert. Die Regierung teilte mit, dass Mitarbeiter in Supermärkten oder Lebensmittel-Verteilzentren, die Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, nun von der Pflicht zur Selbstisolation ausgenommen seien. Stattdessen sollten sie regelmäßige Coronatests durchführen.

Gesundheitsminister Sajid Javid sagte, es werde alles getan, um Ansteckungsketten zu brechen. Tägliche Tests "in diesem wichtigen Sektor" würde Störungen und Unterbrechungen der Versorgung minimieren. In den ersten von der Regierung als besonders wichtig eingestuften Standorten, darunter die größten Verteilzentren für die Belieferung von Supermärkten, sollen die Tests noch diese Woche beginnen. Kommende Woche sollen 500 Standorte hinzukommen.

Tankstellen wegen Personalmangels geschlossen

Immer mehr Menschen waren zuletzt per Corona-Warnapp oder von Mitarbeitern des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS "gepingt" worden, das bedeutet als Kontaktpersonen identifiziert und zur häuslichen Quarantäne aufgefordert worden. Das führt in vielen Bereichen zu Personalengpässen. Beispielsweise wurden Tankstellen geschlossen und Schüler vorzeitig in die Sommerferien geschickt. Britische Medien sprechen daher von einer "Pingdemic".

Trotz einer hohen Impfquote steigen die Infektionszahlen in Großbritannien seit Wochen wieder an. Das wird vor allem auf die starke Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zurückgeführt. Hinzu kommt, dass die britische Regierung für den größten Landesteil England inzwischen fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben hat. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde zuletzt mit 488 angegeben.