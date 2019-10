Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllaster östlich von London scheint es erste Hinweise auf die Nationalität der Opfer zu geben. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten stammen sie aus China.

Die Nationalität der 39 Toten, die in einem Lastwagen-Anhänger östlich von London entdeckt worden waren, ist offenbar ermittelt. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten stammen die 38 Erwachsenen und der Teenager aus China. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Rettungskräfte hatten den Kühllastwagen in der Nacht zum Mittwoch in einem Industriegebiet in Grays entdeckt und die Polizei verständigt. Möglicherweise sind die 39 Menschen im Inneren des Aufliegers erfroren. Ob es sich um Flüchtlinge handelt, ist weiter unklar.

Der Lkw wurde zu weiteren Untersuchungen vom Fundort weggebracht.

Container wurde in Belgien verschifft

Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass der Container durch die Hafenstadt Zeebrügge gekommen ist. Die belgische Staatsanwaltschaft teilte mit, der Container habe sich aber nur kurz dort befunden, bevor er am Nachmittag des 22. Oktober weiter über die Nordsee nach Purfleet unweit von Grays gelangt sei. Kühlcontainer werden meist schnell per Sichtkontrolle in Zeebrügge abgefertigt, bevor sie weiter nach England verschifft werden. Gegen 01:00 Uhr MESZ sei der Container in Purfleet eingetroffen.

Es sei noch unklar, zu welchem Zeitpunkt die Menschen in den Anhänger gekommen seien und ob dies in Belgien geschehen sei. Weitere Informationen sollten im Sinne der Ermittlungen nicht veröffentlicht werden, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Durchsuchungen in Nordirland

Der Fahrer des Lkw wurde unter Mordverdacht festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Laut britischen Medien stammt er aus der nordirischen Stadt Portadown in der Grafschaft Armagh. Unklar ist, ob der 25-Jährige überhaupt wusste, dass die Menschen in dem Anhänger waren. Die Polizei durchsuchte in Armagh zwei Wohnungen.

Die britische Polizei geht davon aus, dass die Sattelzugmaschine aus Nordirland stammt. Gemeldet war der Lastwagen seit 2017 in Bulgarien. Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow erklärte, das Fahrzeug sei damals von einem Iren angemeldet worden und seitdem nicht mehr in Bulgarien gewesen.

Der Leichenfund hatte für Entsetzen und Bestürzung gesorgt. Premierminister Boris Johnson sprach von einer "unvorstellbaren Tragödie". Schlepper müssten "gejagt und zur Verantwortung gezogen werden".