Waggons in Brand geraten Tote bei Zugunglück in Griechenland Stand: 01.03.2023 02:18 Uhr

Beim Zusammenstoß von zwei Zügen sind in Griechenland mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, es gab viele Verletzte. Nach Angaben der Polizei fingen mehrere Waggons Feuer. Das Unglück ereignete sich etwa 350 Kilometer nördlich von Athen.

Bei einem Zugunglück in Griechenland sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 80 wurden verletzt. Auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki kam es demnach am Dienstagabend zu einer Kollision zwischen einem Personenzug und einem Güterzug. Mehrere Waggons entgleisten, einige fingen Feuer. Bilder im griechischen Fernsehen zeigten meterhoch lodernde Flammen.

Das Unglück ereignete sich kurz vor Mitternacht auf der am meisten befahrenen griechischen Bahnstrecke in der Nähe der Stadt Larissa.

350 Passagiere im Zug

Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen aus umliegenden Ortschaften fuhren zum Unglücksort. Die Einsatzkräfte brachten verletzte Passagiere in Krankenhäuser und befreiten andere aus den Trümmern. Das Militär sei um Hilfe gebeten worden, zwei weitere Krankenhäuser in Larissa seien in den Notfallmodus versetzt worden.

Im Zug sollen sich nach Angaben der griechischen Eisenbahngesellschaft circa 350 Passagiere befunden haben. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.