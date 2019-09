In Griechenland könnte die Thomas-Cook-Pleite herbe finanzielle Auswirkungen auf die Tourismusbranche haben. 500 Millionen Euro Schaden stehen im Raum. Urlauber sind verunsichert, der Tourismusminister beschwichtigt.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Istanbul, zzt. Athen

Die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook könnte in Griechenland bis zu 500 Millionen Euro Schaden anrichten - so schätzen es einige Verbände der Branche in Griechenland. Es dürfte am Ende des Jahres in den Bilanzen wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch kommen, denn im Oktober und November werden mit Sicherheit die jetzt über Nacht freigewordenen Betten von Thomas-Cook-Kunden durch andere Urlauber - beispielsweise Last-Minute-Schnäppchenjäger - wieder belegt sein.

Aber die Folgen der Pleite für Griechenland sind ärgerlich für das Land, sagt der griechische Tourismusminister Charis Theocharis: "Es wird finanzielle Auswirkungen haben, keine Frage. Aber wir müssen vor allem schauen, wie wir mit diesen Auswirkungen umgehen können. Indem wir diese Unternehmen unterstützen und indem wir sicherstellen, dass sich das alles nicht langfristig schlecht auf unsere Reisebranche auswirkt." Dies seien vorerst die beiden Hauptanliegen der griechischen Regierung. Laut Theocharis sei es ein bisschen zu früh, um die Einzelheiten genau zu benennen.

Bange Frage für griechische Touristiker

Klar ist, dass die vier bislang direkt von Thomas Cook in Griechenland betriebenen Hotels eine völlig ungewisse Zukunft haben. 100 weitere im ganzen Land verteilte Unterkünfte hatten vor allem Verträge mit dem insolventen Reisekonzern. Auch sie werden um ihre Existenz kämpfen müssen. Auf welche Weise britische Kunden, die zu Tausenden seit Jahrzehnten mit Thomas Cook nach Griechenland kamen, das in Zukunft noch tun wollen und tun können, ist für die griechischen Touristiker eine bange Frage.

Diese Frage stellen sich auch enttäuschte Urlauber - wie eine Frau, die vorzeitig aus Korfu abreist: "Ich finde, das ist eine Riesenschande für Thomas Cook, dass sie das alles nicht durch bessere Verwaltung und besseres Management hinbekommen haben." Sie hoffe, dass sie nun persönlich und finanziell abgesichert ist.

Condor wartet auf Zusage des Bundes für Überbrückungskredit

Ersatzflüge aus Griechenland

Der Tourismusminister in Athen jedenfalls bleibt bei seinem Versprechen, dass kein Tourist unnötig lange in Griechenland durch die Konzern-Pleite stranden wird. Etwa der Hälfte der festsitzenden Thomas-Cook-Kunden soll die Heimreise in Kürze ermöglicht werden. "Es gab bereits einige Ersatzflüge auf griechischen Flughäfen. 15 Flugzeuge sind alleine gestern schon nach Griechenland gekommen, um sicherzustellen, dass die Menschen reibungslos in ihre Heimat zurückkehren", sagt Theocharis. Auch die Kosten für den Aufenthalt werden laut Tourismusminister übernommen, wenn einige zusätzliche Urlaubstage nötig sind.

2,8 Millionen Besucher waren im vergangenen Jahr mit Thomas Cook nach Griechenland gereist. Dies ist eine wichtige Zahl für das Land, da der Tourismus die treibende Zugmaschine aus der Krise bleiben wird - auch in den kommenden Jahren. Die links geführte Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte sich vielen Unkenrufen zum Trotz Jahr für Jahr über satte Zuwächse im Tourismus während ihrer Regierungszeit freuen können. Die neu gewählte konservative Regierung will den Tourismus noch weiter ausbauen, auch im Luxussegement. Dass es dabei auch so genannte renommierte Reisekonzerne böse erwischen kann, hat die Thomas-Cook-Pleite gezeigt.

Buchungsvariante Individualreisen

Individualtouristen, die für Griechenland auch sehr wichtig sind, sehen in der Schreckensnachricht dieser Woche eine Bestätigung darin, lieber nicht pauschal zu reisen. Wer im Internet oder vor Ort Privatunterkünfte selbst bucht - und das Flugticket unabhängig von Reise-Großkonzernen direkt bei der Fluggesellschaft bucht - der hat in diesem Fall die besseren, sprich sichereren Tickets besorgt.