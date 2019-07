Parlamentswahl Griechenland träumt vom besseren Leben

Ein großer Teil der Griechen gibt der Regierung Tsipras die Schuld an der prekären Wirtschaftslage. Ein Sieg der Konservativen bei der Parlamentswahl ist wahrscheinlich: Sie versprechen Aufschwung.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Es könnte vorerst ein letztes Mal gewesen sein: Mehrere tausend Anhänger der linken Syriza-Partei schwenken auf dem Athener Syntagma-Platz ihre Fahnen - und versuchen, die schlechten Umfragewerte für den griechischen Regierungschef, ihren Alexis Tsipras, wegzujubeln.

Dieser ballt mehrmals die Faust während seiner langen Rede und hat Schweißperlen auf der Stirn: "Wir bitten um ein Mandat, liebe Bürger von Athen, nicht um eine zweite Chance. Wir bitten um eine erste Chance, mit unserem Programm zu regieren, ohne die Troika über unseren Köpfen zu haben."

Tsipras sagte immer wieder in diesem Wahlkampf, seine Regierung habe die Sparprogramme der Troika, der Geldgeberländer, zwangsweise umsetzen müssen und deshalb habe das griechische Volk so viele Kürzungen zu erleiden gehabt. Doch diese Erklärung scheint von wenigen Griechen als Entschuldigung akzeptiert zu werden. Ein großer Teil der Menschen gibt der Tsipras-Regierung die Hauptschuld an der weiter prekären Lage im Land.

Linke fürchten Günstlingswirtschaft

Mehr als zehn Prozentpunkte liegt Tsipras mit seiner Syriza-Partei in den Meinungsumfragen hinter der konservativen Partei Nea Demokratia. Syriza-Anhänger Panagiotis Ioakimidis glaubt trotzdem, dass es seine Partei auf den letzten Metern schaffen kann, einen Überraschungssieg einzufahren. "Der nächste Tag mit Syriza wird ein glücklicher sein. Denn wir sind nun in der Lage, unsere Politik weiterzuentwickeln und sind nicht an die Politik der alten Parteien gebunden", meint er.

Die alten Parteien, damit meinen klassische linke Wähler wie Ioakimidis die alten Zustände: Günstlingswirtschaft, die Herrschaft von Familiendynastien, die man auch für den Fall eines Wahlsieges des konservativen Parteichefs Kyriakos Mitsotakis befürchtet. Er könnte nach Ansicht einiger Meinungsforscher sogar eine absolute Regierungsmehrheit bei der Wahl bekommen.

Alexis Tsipras, Parteichef der linken Syriza, wird von vielen Griechen mit dem Sparprogramm der Troika verknüpft. Kyriakos Mitsotakis, Chef der konservativen "Nea Demokratia", gilt als wahrscheinlicher Gewinner der Parlamentswahl.

Konservative wollen Wirtschaft anschieben

Das Versprechen der Konservativen, den Kuchen für viele Griechen wieder größer zu machen, klingt verlockend - auch für diesen Athener, der beim letzten Mal noch nicht konservativ gewählt hatte: "Die Nea Demokratia werde ich wählen, weil sie neue Ideen haben. So heißt ja auch ihr Slogan. Okay, das kann falsch sein oder das kann richtig sein - das weiß ich nicht, wir werden sehen." Wie genau die konservative Partei nach einer Regierungsübernahme die Lage der unter Tsipras immerhin leicht gewachsenen Wirtschaft verbessern will, steht nicht in ihrem Wahlprogramm.

Der Wahlkämpfer und mögliche Minister einer konservativen Regierung, Rechtsprofessor Sirigos Angelos, versucht es zu erklären. "Unser Plan ist, der griechischen Wirtschaft einen gewaltigen Push zu geben, um besser voranzukommen", sagt er. "Und wir haben uns da nur eine sehr kurze Zeit für die Veränderungen gegeben. Die kritische Phase werden die nächsten sechs Monate sein - schon bis Dezember müssen wir ein ganz neues Klima für die Investoren geschaffen haben, damit die Leute kommen und in Griechenland investieren".

Sätze, die neuen Mut machen sollen in Griechenland - auch wenn manch konservativer Wähler ahnt, dass solche Wahlkampffantasien sich nach der Wahl nicht so schnell in Wirklichkeit verwandeln werden.