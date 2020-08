Die österreichische Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mehrere antisemitische Straftaten in Graz verantwortlich sein soll. Am Samstag soll er Gemeindepräsident Rosen angegriffen haben.

Nach den antisemitischen Straftaten in Graz hat die österreichische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dies bestätigte Innenminister Karl Nehammer via Twitter.

Die Person werde befragt, so die Polizei. Im Laufe des Tages sollen weitere Einzelheiten veröffentlicht werden. Der Mann wird für sieben Delikte in Graz verantwortlich gemacht. Es gehe um Sachbeschädigungen durch Steinwürfe und Schmieraktionen, unter anderem gegen die Synagoge Graz. In einem Fall soll er es auch auf ein "Etablissement im Rotlichtmilieu" abgesehen haben.

Drei Vorfälle innerhalb einer Woche

Am Samstag war Elie Rosen, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Graz, von einem Mann angegriffen worden, als er aus dem Auto stieg. Rosen habe "sich in letzter Minute in den Pkw zurückflüchten" können, teilte die Jüdische Gemeinde mit. Der Angreifer habe noch mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen und sei dann geflüchtet.

In der Nacht zu Freitag waren mehrere Fenster der Synagoge beschädigt, in der Nacht zu Dienstag pro-palästinensische Parolen auf das Gebäude und das nahe gelegene Gemeindezentrum gesprüht worden.

Synagoge vor 20 Jahren eröffnet

Die Synagoge in Graz war in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstört worden. Nach mehr als 70 Jahren wurde die wiedererrichtete Synagoge im November 2000 auf den übrig gebliebenen Mauern neu eröffnet. Die jüdische Gemeinde in Österreichs zweitgrößter Stadt hat 150 Mitglieder.

Im vergangenen Jahr waren in Österreich 550 antisemitische Vorfälle gemeldet worden. Kurz nach dem Angriff auf Rosen ordnete Innenminister Nehammer eine stärkere Polizeipräsenz vor allen jüdischen Einrichtungen in Österreich an.