Vor einer Woche war der iranische Tanker "Grace 1" wegen des Verdachts, Öl nach Syrien zu bringen, vor der Küste Gibraltars gestoppt worden. Die Polizei hat nun den Kapitän und einen Offizier festgenommen.

Vor der Küste des britischen Überseegebiets Gibraltar hat die Polizei den Kapitän und einen Offizier des Öltankers "Grace 1" festgenommen.

Der Kapitän und sein erster Offizier sind nach Angaben der Polizei indische Staatsangehörige. Sie seien wegen des Verdachts festgenommen worden, die europäischen Sanktionen gegen die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad verletzt zu haben. Die EU stellt seit 2011 Öllieferungen an Syrien unter Strafe. Das Öl im Schiff soll aus dem Iran stammen, was wiederum die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik verletzen würde.

Spannungen zwischen London und Teheran verschärft

Nach Angaben der Behörden von Gibraltar wurde der Tanker vor einer Woche in britischen Gewässern gestoppt. Ein örtliches Gericht ordnete an, dass das Schiff 14 Tage lang festgehalten werde.

Der Stopp des Öltankers hatte die Spannungen zwischen London und Teheran drastisch verschärft. London und Washington würden diesen Schritt "bereuen", sagte der Vizekommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Ali Fadawi, laut Nachrichtenagentur Fars.

Der Iran hatte bereits vor einer Woche das Vorgehen der britischen Behörden als Akt der "Piraterie" und warnte, dies werde "nicht ohne Folgen" bleiben. Die Regierung warf London vor, das Schiff in internationalen Gewässern gestoppt zu haben. Der Iran bestreitet auch, dass der Tanker nach Syrien wollte. Teheran sieht sich nicht an die EU-Sanktionen gegen Syrien gebunden, da das Land nicht Mitglied der EU sei und EU-Sanktionen nicht gegen Dritte angewandt würden.

Vorfall in der Straße von Hormus

Ein weiterer Vorfall sorgte am Donnerstag für neue Spannungen. Laut britischem Verteidigungsministerium versuchten drei Schnellboote der Revolutionsgarde in der Seestraße von Hormus, einen britischen Öltanker an der Weiterfahrt zu hindern. Eine britische Fregatte musste laut Behörden einschreiten, um die iranischen Boote abzudrängen. Die Garden bestritten den Vorfall.