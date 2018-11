Brexit-Streit Die Rechnung ohne Gibraltar gemacht

Am Sonntag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs den Brexit-Vertrag unterzeichnen - und noch immer droht Spanien mit einem Veto wegen Gibraltar. Britischen Angaben zufolge stehen die Zeichen nun aber auf Einigung.

Im Streit um die Gibraltar-Frage im Rahmen der Brexit-Verhandlungen laufen weiter die Bemühungen, noch bis zum EU-Gipfel am Sonntag eine Lösung zu finden - bislang vergeblich. Spanien droht nach wie vor damit, das bereits ausgehandelte Brexit-Abkommen durch sein Veto zu kippen, auch nach einem Treffen von EU-Diplomaten.

Die Regierung in Madrid verlangt weiter Änderungen am Entwurf für den Austrittsvertrag mit Großbritannien, weil sie Festlegungen über den künftigen Status von Gibraltar fürchtet. Deshalb setzte Spanien schon im Frühjahr 2017 im Kreis der EU eine Art Vetorecht durch zu allen Entscheidungen, die Gibraltar betreffen.

Artikel 184 sorgt für Ärger

Im Entwurf des Brexit-Vertrags ist Gibraltar zwar eine ganze Passage gewidmet - das Gibraltar-Protokoll, das unter anderem auf die besondere Situation vor Ort hinweist und eine Zusicherung enthält, negative Folgen für die Region durch den Brexit zu verhindern.

Die spanische Regierung stößt sich jedoch an einem anderen Abschnitt - Artikel 184 -, den sie für nicht eindeutig genug hält. Der Artikel sieht vor, dass die EU und Großbritannien "die nötigen Schritte unternehmen, um rasch die Vereinbarungen zu verhandeln, die ihre künftigen Beziehungen regeln".

Madrid bemängelt, dass darin das spanische Vetorecht in Sachen Gibraltar nicht ausdrücklich festgeschrieben wird. Spanien will eine Zusicherung, dass über Gibraltar die Regierungen in Madrid und London bilateral verhandeln sollen.

Streit um Gibraltar

Restliche EU-Staaten gegen Nachverhandlungen

Andere Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, wollen Nachverhandlungen über den Brexit-Deal unbedingt vermeiden, damit nicht noch weitere Punkte des knapp 600 Seiten starken Vertragswerks infrage gestellt werden.

Anders als Spanien hatte Großbritannien am Vormittag die Zuversicht geäußert, dass eine Einigung in greifbare Nähe gerückt sei. "Wir haben sehr hart gearbeitet und in der Tat mit den spanischen Kollegen eine Einigung über die Rolle von Gibraltar im Rückzugsprozess erzielt", sagte Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo der BBC.

Die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez teilte anschließend mit, bei einem Besuch von Picardo in Madrid diese Woche sei vielmehr eine Einigung für ein bilaterales Steuerabkommen und für vier Memoranden erzielt worden, die in der Brexit-Übergangsphase einen "geordneteren Austritt" Gibraltars aus der EU ermöglichen sollten.

Gibraltar gegen Brexit

Gibraltar, strategisch wichtiger Hafen an der Meerenge zwischen Mittelmeer und Atlantik, wird von Spanien regelmäßig zurückgefordert. Das Gebiet am Südzipfel der Iberischen Halbinsel steht seit 1713 unter britischer Souveränität.

Im Anschluss an das Brexit-Referendum 2016, in dem eine überwältigende Mehrheit der 30.000 Einwohner Gibraltars für den Verbleib in der EU gestimmt hatte, kündigte Madrid an, eine geteilte Hoheitsgewalt über das Gebiet anzustreben.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. November 2018 um 12:00 Uhr.