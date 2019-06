Der Auftritt eines russischen Abgeordneten im georgischen Parlament entzürnt die Menschen in Tiflis. Sie versuchen, das Gebäude zu stürmen. Die Polizei feuert Gummigeschosse, es gibt Dutzende Verletzte.

Bei Massenprotesten gegen den Auftritt eines russischen Politikers in Georgiens Parlament ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Bereitschaftspolizisten gingen in der Hauptstadt Tiflis mit Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen Tausende Demonstranten vor, die die Volksvertretung am Donnerstagabend zu stürmen versuchten. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Als Demonstranten vom Parlament abgedrängt wurden, versuchten Beamte sie vom zentralen Platz in Tiflis abzuführen. Doch widersetzten sich die Protestierenden stundenlang, die Polizei setzte massiv Tränengas ein. David Sergeenko, ein Berater von Ministerpräsident Mamuka Bachtadse, sprach von fast 70 Verletzten, darunter 39 Polizisten und 30 Zivilisten, die in Krankenhäuser behandelt worden seien. Doch der TV-Sender Rustavi-2 meldete, in einer Klinik seien 100 verletzte Demonstranten gezählt worden.

Besuch eines russischen Abgeordneten der Auslöser

Auslöser der Unruhen war ein Auftritt des russischen Abgeordneten Sergej Gawrilow im Parlament in Tiflis, was bei vielen Bürgern die Sorge vor einer Einflussnahme Moskaus in der Ex-Sowjetrepublik schürte. Gawrilow sprach im Rahmen einer Tagung von Parlamentariern aus Ländern mit christlich-orthodoxer Prägung. Zwar gab es schon im Vorfeld scharfe Kritik am Besuch der russischen Delegation. Doch entlud sich der Unmut in Straßenprotesten, nachdem Gawrilow während einer Sitzung auf dem Stuhl des Parlamentspräsidenten Platz nahm.

Die massive Präsenz des russischen Militärs in Südossetien und Abchasien widerspricht dem Waffenstillstandsabkommen von 2008.

"Wir baten die Regierung, diesen Typen nicht hierherkommen zu lassen, aber sie haben es erlaubt", sagte Gigi Ugulava, ranghoher Vertreter der Oppositionspartei Europäisches Georgien. "Nicht nur erlaubten sie es (ihm), die georgische Grenze zu überqueren, sondern sich auf den Stuhl des Parlamentspräsidenten zu setzen. Also war das die größte Demütigung der Nation und deshalb kam diese große Menge - trotz der Geschosse und des Tränengases sind die Leute hier und kämpfen noch immer."

Polizei hat Lage inzwischen unter Kontrolle

Nach einer Nacht gewaltsamer Zusammenstöße schien die Polizei die Kontrolle über das Zentrum von Tiflis erlangt zu haben. Am frühen Morgen hatten Beamte die meisten Demonstranten auseinandergetrieben, Polizeieinheiten in Begleitung gepanzerter Fahrzeuge gingen über den Platz vor dem Parlament.

Georgien und Russland kappten nach einem Krieg im Jahr 2008 ihre diplomatischen Beziehungen. Trotz Schritten zu deren Normalisierung bleibt das Verhältnis gespannt, viele Georgier sind vehement gegen jede Art von offiziellen Besuchen russischen Amtsträger. Der Duma-Abgeordnete Gawrilow tritt für eine Unabhängigkeit der abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien ein, über die Georgien im Krieg gegen Russland die Kontrolle verlor. Er gilt zudem als Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin, der bei vielen Georgiern verhasst ist.