Proteste gegen Polizeigewalt Ausgangssperren in US-Großstädten

Quer durch die USA treiben die brutale Festnahme und der Tod George Floyds Menschen auf die Straße. In vielen Städten eskaliert der Protest. Los Angeles und andere verhängten Ausgangssperren, mehrere Staaten aktivierten die Nationalgarde.

In vielen Städten der USA hat es erneut Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegeben. Oft blieb der Protest nicht friedlich, die Behörden regierten mit drastischen Maßnahmen.

Mindestens acht Bundesstaaten - darunter Minnesota, Ohio und Texas - versetzen laut CNN die Nationalgarde in Alarmbereitschaft, weil die regulärern Sicherheitskräfte überfordert sind. Eine Reihe von Städten verhängten eine nächtliche Ausgangssperre - darunter Los Angeles, die zweitgrößte Stadt der USA.

Festnahmen wegen Verdachts auf Plünderung

Die Polizei der kalifornischen Metropole teilte mit, im Stadtzentrum komme es zu "großen und gewalttätigen Protesten". Bürgermeister Eric Garcetti sagte, die Ausgangssperre sei nötig, um "den Frieden wiederherzustellen". In Los Angeles wurden laut Polizei mehr als 500 Menschen zeitweise festgenommen - unter anderem wegen des Verdachts auf Plünderung, Einbrüche, Verstoß gegen Bewährungsauflagen und versuchten Mordes. Alle bis auf 18 Verdächtige seien inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Viele Demonstrationen - wie hier in Minneapolis - liefen friedlich ab... ... bei anderen - wie hier in Los Angeles - wurden Polizeiautos angezündet.

Demonstration auch vor dem Trump Tower

In Chicago im Bundesstaat Illinois waren dem Sender CNN zufolge mehr als 100 Menschen zeitweise festgenommen worden, in New York waren es der Polizei zufolge rund 200. Dort zogen Demonstranten unter anderem vor den Trump Tower - Gebäude, in dem US-Präsident Donald Trump bis zu seinem Umzug ins Weiße Haus lebte.

Auslöser der Proteste und der Ausschreitungen ist der Tod des Schwarzen George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis. Der 46-Jährige war am Montag wegen des Verdachts festgenommen worden, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Ein Polizist drückte sein Knie minutenlang in Floyds Nacken, obwohl dieser stöhnte: "Ich kann nicht atmen." Schließlich blieb Floyd reglos liegen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später für tot erklärt wurde. Der brutale Einsatz wurde von mehreren Passanten gefilmt. Der Polizist wurde zwar umgehend entlassen, aber erst Tage später festgenommen und angeklagt.

Trump macht linke Gruppen verantwortlich

Präsident Trump machte linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich und warf ihnen vor, das Gedenken an Floyd zu entehren. "Die Gewalt und der Vandalismus werden von der Antifa und anderen gewaltsamen Gruppen des linken Flügels angeführt." Floyds Tod sei eine "ernste Tragödie". Er kündigte erneut ein hartes Vorgehen an: "Meine Regierung wird die Mobgewalt stoppen und wir werden sie eiskalt stoppen."

Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, in dem auch Minneapolis liegt, erklärte dagegen unter Verweis auf Ermittlungen, offenbar werde die Gewalt von rivalisierenden Drogengangs, weißen Rassisten und Anarchisten angeheizt.