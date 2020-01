Eine große Gruppe von Flüchtlingen hat am Morgen versucht, die serbisch-ungarische Grenze zu durchbrechen. Grenzbeamte gaben Warnschüsse ab und verhinderten, dass die Migranten auf ungarisches Gebiet gelangten.

An der Grenze zwischen Serbien und Ungarn ist es am Morgen zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Polizeiangaben hatten etwa 60 Migranten versucht, auf ungarisches Staatsgebiet zu gelangen. Grenzbeamte gaben drei Warnschüsse ab und verhinderten so den Grenzübertritt.

Das ungarische Röszke hat einen Straßengrenzübergang, der zeitlich befristet täglich zwischen sieben und 19 Uhr geöffnet ist und einen rund um die Uhr betriebenen Autobahngrenzübergang.

Von Serbien weiter nach Ungarn - das ist das Ziel vieler Flüchtlinge.

Stahlzaun zum Flüchlingsstopp

In Röszke war es auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015 zu Unruhen gekommen: Damals versuchten Hunderte Menschen, die Grenze zwischen Serbien und dem EU-Mitglied Ungarn zu durchbrechen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ordnete daraufhin den Bau eines Stahlzauns entlang der Landesgrenzen an. Das dämmte zunächst die Zahl der dort ankommenden Menschen ein.

Mit Stacheldraht und Stahlzäunen versuchte die ungarische Regierung ... ... 2015 die Flucht der Migranten durch Ungarn zu stoppen.

Ungarn verfolgt unter dem rechtsnationalen Ministerpräsidenten Orban eine äußerst restriktive Asylpolitik. Wegen der Grenzsperranlagen an der serbischen und kroatischen Grenze haben sich inzwischen alternative Fluchtrouten etabliert, die durch Bosnien-Herzegowina und Kroatien führen.

Zahl der Migranten steigt seit seit Ende 2019

Der Weg durch Ungarn wird aber weiter benutzt, weil Schlepper hier in den vergangenen Jahrzehnte sehr aktiv waren und sind und ein Netzwerk aufgebaut haben. In Serbien stecken nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR knapp 6000 Flüchtlinge und Migranten fest. Die meisten von ihnen warten auf eine Gelegenheit, um über Bosnien, Kroatien oder Ungarn weiterzukommen