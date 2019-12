Züge, Busse und Metros stehen still: In Frankreich hat der Generalstreik gegen die Rentenreform begonnen. Noch ist es ruhig - doch die Regierung fürchtet Ausschreitungen. Auch Reisende aus Deutschland sind betroffen.

In Frankreich hat der Generalstreik gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron begonnen. Er startete mit dem Ausstand bei der Bahn und im Pariser Nahverkehr, was am Morgen vor allem massive Einschränkungen im Bahnverkehr mit sich brachte. 90 Prozent der TGV-Schnellzüge wurden nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF gestrichen, ebenso 80 Prozent der Regionalzüge. In Paris fuhren auf elf der 16 Metrolinien keine Züge.

Im Laufe des Tages wollen sich dem Streik auch Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter von Schulen, Krankenhäusern und der Müllabfuhr anschließen. Es wird mit den größten Protesten seit Beginn der "Gelbwesten"-Krise vor gut einem Jahr gerechnet. Fast 250 Kundgebungen sind angemeldet. Das Innenministerium befürchtet Ausschreitungen und hat die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Allein in Paris sind rund 6000 Polizisten im Einsatz.

Reisende auch in Deutschland betroffen

Der Generalstreik hat auch Auswirkungen auf Reisende aus Deutschland. An Streiktagen fänden im Fernverkehr keine Zugfahrten von und nach Frankreich statt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen seien die ICE-Verbindungen von Frankfurt über Mannheim und Saarbrücken nach Paris sowie von München über Stuttgart und Straßburg nach Paris, ebenso die TGV-Verbindung Frankfurt-Mannheim-Straßburg-Marseille. Dies gelte in jedem Fall für diesen Donnerstag.

Gestrandete Reisende am Flughafen Paris-Orly: Auch Flüge wurden gestrichen.

Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Die Bahn rief Reisende auf, sich im Internet zu informieren und bot eine kostenlose Umbuchung an. Das Unternehmen rechnet eigenen Angaben zufolge damit, dass der Streik mehrere Tage andauern könnte.

Auch die Lufthansa rief Frankreich-Reisende auf, sich im Internet zu informieren. Für diesen Donnerstag wurden nach Angaben eines Sprechers neun Flüge gestrichen - unter anderem nach Paris, Lyon und Marseille. Betroffene Passagiere würden benachrichtigt.

Vorrechte für bestimmte Berufsgruppen

Die Proteste in Frankreich richten sich gegen Macrons Rentenreform-Pläne. Er will Vorrechte für viele Berufsgruppen abschaffen. In Frankreich gibt es neben den allgemeinen Kassen für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft noch rund 40 weitere Rentenkassen für bestimmte Berufsgruppen.

Etliche dieser Sondersysteme bieten überaus komfortable Konditionen. So können Lokführer der staatlichen Bahngesellschaft oder Busfahrer der Pariser Nahverkehrsbetriebe sich schon mit Anfang bis Mitte 50 zur Ruhe setzen. Die Pensionen liegen daher im Schnitt bei mehr als 2500 Euro - die volle Anzahl von Berufsjahren vorausgesetzt.

Präsident Macron will diesen Wildwuchs an Privilegien und Sonderrechten beseitigen. Schon im Wahlkampf war nannte er das als das Hauptziel seiner versprochenen Rentenreform. Die genauen Pläne sollen Mitte Dezember vorgestellt werden.

Mit Informationen von Martin Bohne, ARD-Studio Paris.