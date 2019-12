Bei Razzien in mehr als 30 Ländern ist Ermittlern laut Europol ein schwerer Schlag gegen Geldwäsche-Kriminalität gelungen. Dabei wurden mehr als 200 Verdächtige festgenommen.

Organisierte Kriminalität braucht vor allem eines: möglichst viele Konten, um den Fluss von Geldströmen zu verschleiern. Jetzt ist der europäischen Polizeibehörde Europol ein schwerer Schlag gegen Geldwäscher gelungen. In den USA, in Australien und mehreren europäischen Staaten, darunter Deutschland, wurden laut Europol vom September bis November insgesamt 228 Verdächtige festgenommen. Insgesamt seien im Zuge der Ermittlungen mehr als 3800 Geldkuriere und deren Anwerber aufgeflogen. Europol erklärte, dass so Verluste in Höhe von 12,9 Millionen Euro verhindert werden konnten.

"Money Muling"

Das System der Geldwäscher funktioniert nur mit Kurieren, die meist unwissend Straftaten begehen. Sie werden "Money Mules", zu Deutsch "Goldesel", genannt. Europol zufolge werden diese häufig ohne ihr Wissen in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt. Dabei erhalten und transferieren die "Goldesel" illegal erworbenes Geld. Rekrutiert werden sie der Behörde zufolge häufig durch aktive Anwerber in Online-Netzwerken und auf Dating-Websites. Den Anwerbern gelingt es demnach ihre Opfer dazu zu bewegen, Bankkonten unter dem Vorwand zu eröffnen Gelder zu überweisen oder zu erhalten.

Goldesel machen sich strafbar.

Kuriere leben gefährlich

Mit unterschiedlichsten Tricks rekrutieren die Anwerber ihre Opfer im Netz. Die Hauptzielgruppe stellen dabei laut Europol Studenten und andere junge Erwachsene dar. Wer auf die Masche reinfällt oder gar bewusst mitmacht, muss nach Angaben der deutschen Polizei mit Geldbußen oder einem Ermittlungsverfahren rechnen, bei dem im Extremfall eine Haftstrafe droht.