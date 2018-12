Protest der "Gelbwesten" Mindestens 110 Verletzte in Paris

In Paris ist es erneut zu schweren Ausschreitungen bei Protesten der "Gelbwesten" gekommen. Mindestens 110 Menschen wurden verletzt, ganze Straßenzüge verwüstet, Banken und Geschäfte geplündert.

Bei Protesten gegen die Reformpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist es in der französischen Hauptstadt Paris erneut zu Krawallen gekommen. Die in gelben Warnwesten gekleideten Demonstranten lieferten sich auf den Champs-Elysées Straßenschlachten mit der Polizei. Ganze Straßenzüge wurden verwüstet. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 110 Menschen in Paris verletzt. Es gab 270 Festnahmen.

Die Polizisten reagierten auf die Krawalle mit Wasserwerfern und Tränengas, wurden der Lage aber nicht richtig Herr. Über den Champs-Elysées kreisten Hubschrauber.

Die Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei.

Macron verurteilt die Gewalt

Macron verurteilte die schweren Ausschreitungen scharf. "Ich werde immer Protest akzeptieren, ich werde immer der Opposition zuhören, aber ich werde nie Gewalt akzeptieren", sagte er während einer Rede beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Wer so gewalttätig sei, wolle keine Veränderung, sondern nur Chaos. Nichts rechtfertige Angriffe auf die Polizei, Plünderung oder Vandalismus.

Auch Frankreichs Premierminister Édouard Philippe sprach von einer selten gesehenen Gewaltbereitschaft. Er sei schockiert.

Plünderungen in Paris

Ein Journalist der französischen Tageszeitung "Le Monde" twitterte Bilder von zerstörten und geplünderten Geschäften und Banken in Paris.

Unübersichtliche Lage

Anhänger der "Gelbwesten", die friedlich demonstrieren wollten, beklagten sich wiederum über die Härte der Polizei: "Ich bin seit acht Uhr hier und von dem Moment an haben die Spezialkräfte uns drangsaliert und mit Tränengas beschossen." Wegen der Polizeiabsperrungen sammelten sich immer mehr Demonstranten an den Zugangsstraßen zu den Champs-Elysées. Die Lage war großenteils unübersichtlich.

"Das ist unmöglich"

Seit nunmehr zwei Wochen halten die Proteste der "Gelbwesten" Frankreich in Atem. Sie fordern Steuersenkungen und eine Anhebung der Mindestlöhne und Renten. Und viele richten ihre Wut gegen Präsident Macron und seine wirtschaftsfreundlichen Reformen. Ein aufgebrachter Demonstrant auf den Champs-Elysées sagte: "Wir können nicht mehr leben, wir haben die Schnauze voll von dieser Regierung und von Macron, der uns getötet hat."

Der Innenminister spricht von 1500 gewaltbereiten Randalierern. Einige errichteten Barrikaden und zündeten sie an.

Die Proteste beschränkten sich nicht auf Paris. Im ganzen Land versammelten sich auch heute wieder "Gelbwesten". Sie blockierten Kreisverkehre und Einkaufszentren. Eine Frau im südfranzösischen Orange sagte: "Ich bin Kassiererin, ich verdiene 1500 Euro im Monat, 550 davon gehen für die Miete drauf, dann die Abgaben. Das ist unmöglich. Herr Macron, wir können nicht mehr."

Oft ist das Wort Revolution zu hören. Auch in Lyon gab es kleinere Ausschreitungen. Diese wurden von der Polizei aber unter Kontrolle gebracht.

Neue Proteste der "Gelbwesten" in Paris

Martin Bohne, ARD Paris

Mit Informationen von Martin Bohne, ARD-Studio Paris

