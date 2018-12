Frankreich "Gelbwesten"-Protest eskaliert

Bei Demonstrationen der "Gelbwesten" sind in ganz Frankreich Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. In Paris kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Es ist der vierte Samstag in Folge, an dem in ganz Frankreich "Gelbwesten" zu Protesten auf die Straßen gehen: Heute seien es landesweit bis zum Mittag rund 31.000 gewesen, berichtete der Sender France Info unter Berufung auf das Innenministerium - davon 8000 in der Hauptstadt Paris. Dort kam es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Auf den Champs Elysées wurden Böller gezündet, Mülleimer brannten, Barrikaden wurden errichtet.

Mathias Werth, ARD Paris, zu den Demonstrationen der "Gelbwesten" in Frankreich

Tagesschau24 15:00 Uhr, 08.12.2018





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-480707~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Das sonst an den Adventssamstagen so belebte Pariser Zentrum gleicht einer Geisterstadt: Der Eiffelturm, der Louvre und viele andere Sehenswürdigkeiten und Museen sind geschlossen. Kaufhäuser wie die Galeries Lafayette und Printemps haben ihre Schaufenster verrammelt. Trotzdem versuchten mehrere Demonstranten, das Luxuskaufhaus Publicis in Brand zu stecken, wie AFP-Reporter berichteten. Die Polizei drängte die Demonstranten unter Einsatz von Tränengas ab.

"Waffen, Hammer, Gasmasken"

Im ganzen Land habe es laut Innenministerium bislang etwa 700 Festnahmen gegeben, 600 davon in Paris. "Wir finden potentielle Waffen, Hammer, Gasmasken, die perfekte Grundausstattung für Randalierer", sagte die Sprecherin der Pariser Polizeipräfektion.

Mehr zum Thema FAQ: Wer sind die "Gelbwesten"?

Auch zahlreiche Autobahnen im Land wurden bei dem Protest erneut blockiert. Die Polizei kontrollierte bis zum frühen Nachmittag nach eigenen Angaben mehr als 5000 Menschen auf den großen Verkehrsachsen und an Mautstellen.

In Paris brennen Autos und Barrikaden.

Protest auch in Belgien und den Niederlanden

Allein in Paris werden nach Angaben der Regierung 8000 Polizisten eingesetzt, landesweit wurden etwa 89.000 Sicherheitskräfte mobilisiert. Sie sollen schwere Ausschreitungen wie am vergangenen Samstag verhindern. Erstmals seit 2005 sind speziell gepanzerte Fahrzeuge im Einsatz, die Barrikaden durchbrechen können.

Die Protestbewegung "Gelbe Westen" fordert unter anderem Steuersenkungen. Ihre Wut richtet sich aber auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik. Auch in Belgien und in kleinerem Umfang in den Niederlanden gab es Protestaktionen.

In der belgischen Hauptstadt Brüssel hatten die Proteste zunächst friedlich begonnen, am Nachmittag aber eskalierte die Gewalt. Krawalle gab es vor allem an den Zugängen zum Europaviertel, das von der Polizei mit einem Großaufgebot abgeriegelt worden war. Steine und Feuerwerkskörper flogen. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Laut Polizei wurden bisher mehr als Hundert Demonstranten vorläufig festgenommen.

Mit Informationen von Martin Bohne, ARD-Studio Paris und Stephan Überbach, ARD-Studio Brüssel