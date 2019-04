Die 24. Woche in Folge sind Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung auf die Straßen gegangen. Diesmal schlossen sich linke Gruppen an. Bei Protesten gegen die EU in Straßburg gab es Ausschreitungen.

Auch nach neuen Zugeständnissen von Staatschef Emmanuel Macron sind in Frankreich wieder Tausende Anhänger der "Gelbwesten" auf die Straße gegangen.

Linke Gruppen und Gewerkschaften dabei

In Paris schlossen sich auch Angehörige mehrerer linker Parteien dem Protestmarsch an. Demonstranten machten vor den Gebäuden von Medienunternehmen Halt. Sie forderten eine "faire Behandlung in den Medien", wie der Sender BFMTV berichtete.

Bei den Demonstrationen protestierten Gelbwesten, linke Gruppen und Gewerkschaften gemeinsam.

Auch die Kommunistische Partei, die Neue Antikapitalistische Partei und die Linkspartei La France Insoumise (das unbeugsame Frankreich, LFI) unterstützten den Protest. LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon sagte, es sei "das erste Mal, dass es einen Aufruf dieser Art gibt". Allein das sei schon ein Ereignis, über das er "sehr glücklich" sei.

Marsch auf die EU-Institutionen

Am Hauptsitz der EU in Straßburg gab es teilweise gewaltsame Proteste.

In Straßburg, wo rund 2000 Menschen demonstrierten, kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte nach Angaben der örtlichen Präfektur Tränengas ein, mindestens 42 Menschen wurden festgenommen. Auf Seiten der Sicherheitskräfte und der Demonstranten wurde jeweils drei Menschen verletzt.

Straßburg sei von den "Gelbwesten" wegen der Europawahl in vier Wochen ausgewählt worden, berichtete BFMTV. Demonstranten seien auch aus Deutschland, Belgien, Italien oder Luxemburg ins Elsass gekommen. Laut Präfektur versuchten Demonstranten, in Bereiche zu gelangen, die für Proteste gesperrt waren.

Die "Gelbwesten" demonstrieren seit November gegen die Reformpolitik Macrons und der Mitte-Regierung. Laut Behördenangaben nahmen im ganzen Land 23.600 Menschen an den Protesten teil - am vergangenen Wochenende waren es noch 27.900 gewesen. Die Veranstalter sprachen von 35.000 Teilnehmern.

Macron war am Donnerstag nach einer monatelangen Bürgerdebatte seinen Landsleuten mit weiteren Zugeständnissen entgegengekommen. Dazu gehören eine deutliche Senkung der Einkommensteuer mit einem Umfang von rund fünf Milliarden Euro und Erleichterungen für Bezieher niedriger Renten. Die Bürgerdebatte war durch die "Gelbwesten"-Krise ausgelöst worden,