Mit rund 69.000 "Gelbwesten" waren an diesem Wochenende weniger Protestierende auf Frankreichs Straßen. Wieder kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. In Paris formiert sich eine Gegenbewegung: die "Roten Schals".

Bei Protesten der "Gelbwesten" sind in Frankreich wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es laut Medienberichten in Paris und anderen Städten. In der Hauptstadt sowie in Toulouse, Nantes und in der normannischen Stadt Evreux kam es demnach am Rande zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Im ganzen Land seien bis zum Abend zusammen 69.000 Demonstranten gezählt worden und damit weniger als am vergangenen Samstag, als 84.000 Protestierende unterwegs waren.

In der Hauptstadt versammelten sich 4000 Menschen. Am Place de la Bastille gerieten Demonstranten und Polizei aneinander. Nach Angaben der Präfektur wurden mindestens 22 Menschen festgenommen. Innenminister Christophe Castaner verurteilte die Gewalttätigkeiten bei den Protesten. Er sprach von Randalierern, die sich als "Gelbwesten" getarnt hätten.

"Rote Schals" gegen Gewalt

Erstmals will sich am Sonntag in Paris eine Gegenbewegung versammeln, die "Roten Schals" (foulards rouges). Sie wollen gegen die Gewalt bei den seit mehr als zwei Monaten andauernden Protesten protestieren. Der Initiator Laurent Soulié steht der Partei La République en Marche von Präsident Emmanuel Macron nahe. Der 51-Jährige und seine Mitstreiter werben für ein "friedliches und respektvolles Frankreich ohne Hass".

Die Proteste der "Gelbwesten" richten sich seit Mitte November gegen die Reformpolitik der Macron-Regierung. Ein weitereres Konfliktthema ist die als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Einige "Gelbwesten" fordern auch den Rücktritt Macrons. Die Massenproteste lösten die bislang schwerste Krise in dessen Amtszeit aus, die im Mai 2017 begonnen hatte.

Zur Entschärfung des Konflikts hatte Macron im Dezember mit milliardenschweren Sozialmaßnahmen reagiert. Außerdem rief er einen "Bürgerdialog" ins Leben. Macron nahm in der zurückliegenden Woche selbst an einem solchen Gespräch in Süden des Landes teil.