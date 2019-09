Fünf Jahre nach dem Beginn der Kämpfe in der Ostukraine haben Russland und die Ukraine zum ersten Mal Dutzende Gefangene ausgetauscht. Unter den Freigekommenen sind auch etliche prominente Häftlinge - ein Überblick.

Ukrainischer Filmemacher Senzow: Der Filmemacher Oleg Senzow war der prominenteste ukrainische Häftling, der in Russland festgehalten wurde. Senzow wurde im Mai 2014 festgenommen, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland protestiert hatte. 2015 wurde er in einem international kritisierten Prozess wegen Vorbereitung eines "terroristischen Anschlags" zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Filmemacher Senzow am Flughafen in Kiew

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zog Vergleiche zu den Schauprozessen unter dem sowjetischen Diktator Josef Stalin. Senzow wurde in eine Strafkolonie auf der Halbinsel Jamal eingewiesen. 2018 verweigerte er 145 Tage lang die Aufnahme fester Nahrung und forderte die Freilassung aller politischen Gefangenen aus der Ukraine.

Russischer Luftabwehrspezialist Zemach: Der russische Luftabwehrspezialist Wladimir Zemach wurde in der Ukraine im Zusammenhang mit dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine mit der Flugnummer MH17 im Juli 2014 festgenommen. Bei dem Abschuss wurden alle 283 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder getötet. Rund zwei Drittel der Opfer waren Niederländer. Die niederländischen Ermittler vernahmen Zemach nach Angaben aus informierten Kreisen vor wenigen Tagen in Kiew und sehen ihn als wichtigen Zeugen, jedoch nicht als Verdächtigen. Nach Angaben des niederländischen Außenministers Stef Blok appellierte seine Regierung mehrmals an die ukrainischen Behörden, Zemach nicht an Russland zu übergeben.

Russisch-ukrainischer Journalist Wischinski: Der ukrainischstämmige Journalist Kirilo Wischinski wurde im Mai 2018 vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen.

Der ukrainischstämmige Journalist Kirilo Wischinski

Wischinski arbeitete in Kiew für die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die ukrainischen Behörden legten ihm Hochverrat zur Last. Wischinski habe 2014 nach der Annexion der Krim durch Moskau "subversive" Berichterstattung zu deren Rechtfertigung betrieben, außerdem habe er mit prorussischen Rebellen in der Ostukraine zusammengearbeitet.

24 ukrainische Seeleute: Freigelassen wurden alle 24 Ukrainer, die im November 2018 bei der Beschlagnahmung von drei Schiffen vor der Küste der Krim von der russischen Küstenwache festgenommen worden waren. Es handelt sich um 22 Seeleute und zwei SBU-Agenten. Moskau hatte ihnen ein Eindringen in russische Hoheitsgewässer vorgeworfen.

Einer der ukrainischen Seeleute wird von Angehörigen in Kiew begrüßt.

Ukrainischer Blogger Gryb: Der Blogger Pawlo Gryb ist mit 21 Jahren der jüngste der Ukrainer, die bei dem Gefangenenaustausch freikamen. Gryb verschwand im August 2017 während eines Aufenthalts in Weißrussland. Er hatte dort nach Angaben seiner Familie eine Freundin aus Sotschi treffen wollen. Ein Gericht der russischen Stadt Rostow am Don befand ihn im März 2019 der "Beihilfe zum Terrorismus" schuldig, weil er die Freundin zu einem Anschlag habe anstiften wollen. Gryb wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Ukrainischer Journalist Suschtschenko: Der ukrainische Journalist Roman Suschtschenko wurde im Juni 2018 in Moskau zu zwölf Jahren Lagerhaft verurteilt. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf ihm vor, für den ukrainischen Militärgeheimdienst tätig zu sein und Staatsgeheimnisse auszukundschaften. Von ukrainischer Seite hieß es hingegen, Suschtschenko sei Korrespondent der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform und habe sich zum Zeitpunkt der Festnahme zu einem Urlaub in Moskau aufgehalten.

