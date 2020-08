Geberkonferenz für Libanon Hilfe "so effizient wie möglich"

Vertreter aus mehr als 30 Ländern haben bei einer Videokonferenz Hilfen für den Libanon beschlossen. Initiiert hat sie Frankreichs Präsident Macron. Die Mittel sollen schnell und möglichst nicht über die libanesische Regierung fließen.

Nach den Explosionen in Beirut haben sich internationale Geldgeber auf schnelle Hilfen für den Libanon geeinigt. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der zusammen mit UN-Generalsekretär António Guterres die Video-Sitzung leitete, kündigte an, dass die Nothilfen so schnell wie möglich an die von der Katastrophe Betroffenen gehen sollten.

EU stockt Nothilfe auf

Von Seiten der EU sollen 30 Millionen Euro für Nothilfen gezahlt werden, wie die EU-Kommission mitteilte. Das Geld würde über den Gemeinschaftshaushalt bereitgestellt und fließe zusätzlich zu dem schon zuvor zugesagten Betrag von 33 Millionen Euro.

Laut Macron gehe es bei den beschlossenen Notfallhilfen um Medikamente, Lebensmittel sowie Pflege- und Wohnmittel. Diese sollten an öffentliche und private Akteure, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft übergeben werden.

Im Vorfeld der Geberkonferenz hatte Bundesaußenminister Heiko Maas bereits zehn Millionen Euro Soforthilfen von deutscher Seite angekündigt.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, nimmt per Videoschalte an der internationalen Geberkonferenz für den Libanon teil.

Unterschlagungen sollen vermieden werden

Die Aufsicht über die Weitergabe der Hilfen hätten die Vereinten Nationen, kündigte Macron an. Es gehe darum, der schwer getroffenen Bevölkerung direkt zu helfen, ohne dass es dabei zu Unterschlagungen komme.

Der französische Präsident forderte außerdem die libanesischen Behörden zu grundlegenden politischen und wirtschaftlichen Reformen auf, um die Korruption im Land zu bekämpfen.

Auch ein Vertreter der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, USAID, kündigte an, dass die amerikanischen Hilfen in Höhe von 15 Millionen Dollar nicht von der libanesischen Regierung an Bedürftige ausgegeben würden.

Stattdessen sollten die Mittel direkt an die fließen, die sie am meisten benötigten. Zusätzlich werde das UN-Welternährungsprogramm Mittel bekommen, um unter anderem an rund 300.000 Menschen Mahlzeiten zu verteilen, die nach den Explosionen im Hafen von Beirut an Not leiden.

Mehr als 30 Regierungen vertreten

Der französische Präsident hatte die Geberkonferenz kurzfristig nach einem Besuch im Libanon angekündigt.

An der Videoschalte nahmen mehr als 30 Staats- und Regierungschefs und andere Regierungsvertreter teil. Darunter US-Präsident Donald Trump, der jordanische König Abdullah II., Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und der britische Premier Boris Johnson, ebenso wie EU-Ratspräsident Charles Michel. Auch Deutschland und Italien waren vertreten.

Nicht anwesend waren die Türkei und Russland, aber auch von ihnen werde Hilfe erwartet, sagte Macron in seiner Eröffnungsrede zur Konferenz.

Neuwahlen im Libanon angekündigt

Die libanesische Regierung gerät derweil immer mehr unter Druck. In Beirut war es am Samstag zu Zusammenstößen gekommen, bei denen ein Polizist starb und mehr als 200 Menschen verletzt wurden. Außerdem wurden Regierungsgebäude besetzt.

Ministerpräsident Hassan Diab kündigte daraufhin an, sein Kabinett zur Vorbereitung vorgezogener Neuwahlen aufzurufen. Wenig später reichte Informationsministerin Manal Abdel Samad ihren Rücktritt ein.

Die Protestierenden werfen der Regierung vor, durch Korruption und Nachlässigkeit für die Explosionen im Hafen von Beirut mitverantwortlich zu sein. Dabei kamen mindestens 150 Menschen ums Leben. Mehr als 6000 wurden verletzt.