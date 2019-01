Immer mehr Opfer nach der Gasexplosion: Der teilweise Einsturz eines Wohnblocks in Russland hat mindestens 37 Menschen das Leben gekostet. Die Hoffnung, die letzten Vermissten zu finden, schwindet.

Nach der Gasexplosion in der russischen Stadt Magnitogorsk ist die Zahl der Toten auf mindestens 37 gestiegen. In der Nacht seien weitere Leichen aus den Trümmern des Wohnhauses geborgen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den russischen Zivilschutz. 22 der 37 Todesopfer seien bereits identifiziert.

Unter den Todesopfern sind demnach mindestens sechs Kinder. Dem Bericht zufolge gehen die Rettungskräfte davon aus, dass sich noch vier Bewohner des Plattenbaus unter dem Schuttberg befinden könnten. Drei Tage nach dem Einsturz besteht aber kaum noch Hoffnung, die Vermissten zu retten. Die Temperaturen in der Region liegen nachts bei etwa minus 20 Grad.

Insgesamt konnten sechs Menschen gerettet werden. Unter ihnen sind zwei Kinder. Ein zehn Monate altes Baby überlebte mit Erfrierungen, einer Kopfverletzung und mehreren Knochenbrüchen.

Die Anteilnahme ist groß: Menschen legen im Gedenken an die Opfer Blumen und Stofftiere nieder.

Genaue Unglücksursache noch unklar

Am Montag war ein ganzer Aufgang des zehnstöckigen Wohnblocks aus Sowjetzeiten eingestürzt. Nach Medienberichten wurden mindestens 35 Wohnungen zerstört und zehn weitere beschädigt. Dutzende Menschen verloren ihr Zuhause.

Die Ermittler gehen von einer Gasexplosion aus. Spuren von Sprengstoff seien nicht gefunden worden. In Russland kommt es immer wieder zu Gasexplosionen, weil viele Gebäude in einem schlechtem Zustand sind und Sicherheitsregeln oft missachtet werden. Alexander Bastrykin vom Ermittlungskomitee sagte im Fernsehen, die Gasinstallationen in dem eingestürzten Wohnblock seien seit Monaten nicht mehr kontrolliert worden.

Die Industriestadt Magnitogorsk ist für ihre Stahlproduktion bekannt. Sie liegt am südlichen Ural, etwa 1400 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau, und hat rund 400.000 Einwohner.