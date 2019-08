Die großen Industrienationen (G7) beginnen ihren Gipfel im französischen Seebad Biarritz. Das von Frankreichs Präsident Macron geleitete Treffen wird von zahlreichen Krisen und Konflikten belastet.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington

Die Regierungschefs der G7 Industriestaaten treffen heute im Laufe des Tages im französischen Biarritz ein. "Wie können wir Ungleichheit auf der Welt bekämpfen", unter dieses Motto hat Frankreichs Präsident Emmanuel acron den Gipfel gestellt. Im Zentrum eine Initiative, die Staaten der Sahelzone zu stützen. Zur Diskussion eingeladen sind deshalb sowohl Vertreter afrikanischer Staaten, als auch Weltbank, Welthandelsorganisation und Gewerkschaftsvertreter.

Solche Gipfel dienen vor allem auch dazu, dringende aktuelle Probleme zu besprechen. US Präsident Donald Trump hat deshalb die Lage der Weltwirtschaft hat die Tagesordnung setzen lassen. Er will, dass vor allem die Europäer mehr für stabiles Wachstum tun. Mehr Geld ausgeben, auch Schulden machen. Bei einem Einzeltreffen der deutschen Kanzlerin mit dem US Präsidenten soll es darüber hinaus noch einmal um die deutsch-russische Pipeline durch die Ostsee gehen, so das Weiße Haus.

Der französische Präsident Macron hat zudem die Waldbrände in Brasilien auf die Tagesordnung gesetzt. Gemeinsam soll Druck gemacht werden, dass mehr zum Schutz des Regenwaldes am Amazonas getan wird.