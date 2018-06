Er war bereits vor Ende des Gipfels abgereist - jetzt hat US-Präsident Trump seine Zustimmung zu dem G7-Abschlusspapier via Twitter zurückgezogen. Die Schuld dafür gab er Kanadas Premier Trudeau.

Es ist ein Eklat, den es so in der über 40-jährigen G7-Geschichte noch nicht gab: US-Präsident Donald Trump hat nach Ende des Gipfels in Kanada seine Zustimmung zur G7-Abschlusserklärung überraschend wieder zurückgezogen.

Auf Twitter schrieb er, er habe die US-Repräsentanten angewiesen, dem Papier nicht zuzustimmen. Trump war bereits vor Ende des Gipfels Richtung Singapur abgeflogen.

Der US-Präsident begründete seinen Schritt mit der Haltung des kanadischen Gastgebers Justin Trudeau zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Trump bezeichnete Trudeau von seinem Flug aus als "sehr unehrenhaften und schwachen Gastgeber" und drohte erneut mit Zöllen auf Autos.

Kanada hatte Zölle gegen USA angekündigt

Trudeau hatte in seiner Abschluss-Pressekonferenz gesagt, die Strafzölle, die Trump mit der Wahrung der amerikanischen Sicherheitsinteressen begründet, seien "etwas beleidigend".

Kanada werde seinerseits die USA mit höheren Zöllen belegen. "Das machen wir nicht gerne, aber wir werden es absolut machen, denn wir Kanadier sind freundlich und vernünftig, aber wir lassen uns nicht herumkommandieren."

Nach dem Rückzug Trumps erklärte Trudeaus Büro, der kanadische Premier habe in seinem Presse-Statement nichts anderes gesagt als im öffentlichen und privaten Gespräch mit dem US-Präsidenten zuvor. Davon abgesehen werde man am Vereinbarten festhalten.

Auch die Europäer signalisierten, dass für sie das Abschlusspapier weiter Bestand habe.

Zuvor wenig gehaltvolle Abschlusserklärung

Kurz zuvor hatten sich die USA und die sechs anderen G7-Staaten trotz tiefgreifender Differenzen auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Grundlegende Streitpunkte zwischen Trump und den anderen Staats- und Regierungschefs wie zum Beispiel bei Handel und Klimaschutz konnten allerdings nicht ausgeräumt werden.

Die massiven Differenzen über Sonderzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Deutschland und anderen G7-Staaten wurden in dem Dokument nicht erwähnt.