Trotz freundlicher Worte: Beim G20-Gipfel in Japan liegen die Länder in zentralen Bereichen über Kreuz. Eine gemeinsame Abschlusserklärung könnte an den Themen Handel und Klimaschutz scheitern.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington, zzt. Osaka

Die gute Nachricht vorweg: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den ersten Gipfeltag in Osaka ohne Anzeichen gesundheitlicher Probleme absolviert. Und das, obwohl sie nach langem Anflug neben dem offiziellen Gipfelprogramm noch mehrere bilaterale Gespräche mit anderen Regierungschefs führte.

Der erneute Zitteranfall der Kanzlerin war am Rande des Gipfels unter den Delegierten und bei den Journalisten aus aller Welt Gesprächsthema. Merkel selbst äußerte sich nicht dazu. Sie beschränkte sich auf ein Statement zur Bilanz des ersten Gipfeltages, ohne anschließend Fragen zu beantworten.

Freier Handel und Klimaschutz sind die größten Streitpunkte der Regierungschefs beim G20-Gipfel in Osaka.

Einigkeit bei bestimmten Themen

Bei der Regulierung des Online-Handels und der gerechteren Besteuerung international tätiger Internetkonzerne sei man sich weitgehend einig gewesen, sagte Merkel. Beim Streitthema Protektionismus habe sie sich für freien Welthandel und eine Reform der Welthandelsorganisation WTO eingesetzt: "Wir haben eine Vielzahl von bilateralen Handelsabkommen und wünschen uns, dass am Rande dieser Konferenz auch die Gespräche zwischen China und den USA zu Erfolgen führen."

Vieles hängt von Trump und Xi ab

Ob es allerdings in der Abschlusserklärung von Osaka zu einem Bekenntnis gegen Protektionismus kommt, ist nach wie vor offen. US-Präsident Donald Trump, der Zölle gerne als Druckmittel gegen andere Länder einsetzt, steht hier auf der Bremse. Viel hängt auch vom Verlauf des bilateralen Gesprächs am Samstag zwischen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping ab.

Je nach Verlauf dieses Gesprächs will Trump entscheiden, ob er schon bald 25 Prozent Zoll auf alle Produkte aus China verhängt - oder ob die seit Mai unterbrochenen Verhandlungen der beiden wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt wieder aufgenommen werden.

"Vielen Dank, Angela"

Begonnen hatte der erste Gipfeltag mit einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Merkel. Trump war dieses Mal voll des Lobes über Merkel: "Es ist großartig, Kanzlerin Merkel zu treffen. Sie ist eine großartige Freundin von mir. Und sie ist eine fantastische Person, eine fantastische Frau. Vielen Dank, Angela."

Trotz der netten Worte: Die Atmosphäre zwischen Trump und Merkel blieb kühl. Zu unterschiedlich sind die Positionen etwa zur aktuellen Iran-Krise: "Die Frage, wie man hier in einen Verhandlungsprozess kommen kann, was ich sehr stark befürwortet habe. Aber das ist natürlich nach wie vor eine sehr angespannte Situation."

Klimaschutz bleibt umstritten

Ein Konflikt zeichnet sich auch beim Thema Klimaschutz ab. Die Europäer verständigten sich auf eine rote Linie. Auf keinen Fall soll die Abschlusserklärung von Osaka hinter der G20-Erklärung von Buenos Aires zurückbleiben. Genau das aber versucht die US-Regierung zu erreichen. Noch dazu wollen die USA weitere Länder wie Brasilien oder die Türkei auf ihre Seite ziehen.

Er steht im Mittelpunkt: US-Präsident Trump - hier zwischen Frankreichs Präsident Macron und Japans Premier Abe.

"Mischt euch bitte nicht in die Wahl ein"

Die meiste Zeit nahm sich der US-Präsident für sein bilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ob er endlich die Einmischung Russlands in die US-Wahl ansprechen werde, wollte ein Reporter von Trump im Beisein Putins wissen. Trumps Antwort - zu Putin gewandt, aber eher halbherzig und genervt: "Mischt euch bitte nicht in die Wahl ein."

Dann betonte Trump, er freue sich auf die Begegnung mit Putin. "Aus dieser Beziehung werden sich viele positive Dinge entwickeln."