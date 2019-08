Am Rande des G7-Gipfels haben sich Kanzlerin Merkel und US-Präsident Trump getroffen. Vor dem kurzen Treffen wurde bekannt, dass Trump bald nach Deutschland kommen will.

Von Arthur Landwehr, ARD-Studio Washington, zzt. Biarritz

Die Bundeskanzlerin wartete vergebens. Wer nicht kam, war der amerikanische Präsident Donald Trump. Das lange vereinbarte Gespräch der beiden während des G7-Gipfels wurde verschoben, weil Trump länger als geplant mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zusammentraf.

Vor dem Mittagessen klappte es dann aber doch noch. Dem Vernehmen nach ging es um die Streitthemen zwischen den beiden: Ankurbelung der Weltwirtschaft, Zölle, deutsche Verteidigungsausgaben, die deutsch-russische Gaspipeline.

Trump kündigt Deutschland-Besuch an

Noch vor dem Treffen gab Trump bekannt, dass er in absehbarer Zeit nach Deutschland kommen wolle. Auf die Frage, ob das bereits im Rahmen seiner Polenreise nächste Woche passieren könne, sagte Trump zunächst "vielleicht", fügte dann aber hinzu, dass dies vielleicht etwas zu kurzfristig sei. Merkel sagte, sie habe den Präsidenten schon vielfach eingeladen. Seit seinem Amtsantritt war Trump noch nicht zu einem bilateralen Besuch in Deutschland.

Der G7-Gipfel in Biarritz endet am Nachmittag mit einer Pressekonferenz.

Iran bleibt Thema

Auch heute ist der gestrige Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers Zarif in Biarritz Thema. Trump unterstrich am Morgen, dass der französische Präsident Emmanuel Macron mit ihm darüber im Vorfeld gesprochen habe: "Ich wusste von allem, was er tat. Ich war mit allem einverstanden, dachte, das ist in Ordnung. Ich denke, dass es zu früh ist, sich zu treffen. Ich wollte das jetzt nicht. Aber es wird der Moment kommen, sich mit Iran zu treffen. Das Land hat großes Potenzial."

Es gebe viele Themen, über die vor einem neuen Abkommen unbedingt gesprochen werden müsse. Dazu gehörten Irans ballistische Raketen und wie lange ein solches Abkommen gilt.

Klima, Artenvielfalt, Digitalisierung

Nicht bekannt wurde in Biarritz, wie die Gespräche mit Zarif am Abend verliefen. Er hatte nur mit französischen Regierungsmitgliedern gesprochen, bevor er noch in der Nacht wieder abreiste.

In der Siebenergruppe hatte man sich für heute noch mehrere Themen vorgenommen: Schutz von Klima, Ozeanen und Artenvielfalt ist eines, die weltweiten Auswirkungen der Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ein anderes. Es müsse noch abgearbeitet werden, was in den vergangenen beiden Tagen liegen geblieben sei, meinte Merkel: Viele außenpolitische Themen wie Nordkorea und China seien noch nicht besprochen worden. "Das war gestern Abend dann nicht mehr möglich." Auch beim Thema Syrien wolle man versuchen, sich untereinander abzustimmen und gemeinsame Strategien entwickeln.

Erklärung zu China erwartet

Was China angeht, ging Trump am Rande des Treffens noch einmal auf den Handelskrieg mit dem Land ein. Während der Sitzung hatten G7-Mitglieder Trump aufgefordert, zu deeskalieren, um die Weltwirtschaft nicht zu gefährden. Trump seinerseits twitterte, er habe auch viel Verständnis für seine Position gefunden. Am Morgen erklärte er gegenüber Journalisten: Die chinesische Seite habe vergangene Nacht vorgeschlagen, wieder an den Verhandlungstisch zurück zu kommen. Er werde noch im Laufe des Tages eine Erklärung dazu abgeben.

Der G7-Gipfel endet am Nachmittag mit einer gemeinsamen Pressekonferenz von Macron und Trump, bei der Ergebnisse vorgestellt werden sollen. Der amerikanische Präsident wird im kommenden Jahr Gastgeber des G7 Gipfels sein.

G7-Gipfel in Biarritz

Über dieses Thema berichteten am 25. August 2019 die tagesthemen um 22:45 Uhr und Inforadio am 26. August 2019 um 12:09 Uhr.