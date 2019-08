Die G7 wollen die Länder der Sahelzone stärker beim Kampf gegen islamistischen Terrorismus unterstützen. Die deutsch-französische Initiative wurde allerdings vom Überraschungsbesuch aus dem Iran überlagert.

Frankreich will gemeinsam mit Deutschland und der Rückendeckung der G7 den fünf Ländern der sogenannten Sahelzone Hilfe im Kampf gegen Terrorismus und Instabilität anbieten. In Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad im Süden der Sahara hatte es zuletzt viele Terrorattacken gegeben. In einigen Regionen verlieren die Regierungen zunehmend die Kontrolle.

"Wir haben erhebliche Bemühungen, um die Entwicklung voranzubringen, aber gleichzeitig eine sich verschlechternde Sicherheitslage", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Und wir wissen: Entwicklung ohne Sicherheit ist nicht möglich. Deshalb müssen wir die Sicherheit stärken."

Die G7-Staats-und Regierungschefs haben sich beim Gipfel in Biarritz über diverse Probleme beraten. Neben vielen schwelenden Krisen ging es auch um drängende aktuelle Fragen.

Konkrete Maßnahmen bis Jahresende

Für die französischen Gastgeber ist es ein wichtiger Schritt. Schließlich hat Staatspräsident Emmanuel Macron den G7-Gipfel von Biarritz in erster Linie der Überwindung der globalen Ungleichheiten gewidmet - und dazu auch Vertreter afrikanischer Staaten eingeladen.

Schon heute unterstützen Deutschland und Frankreich die Sicherheitskräfte der fünf Sahel-Staaten mit Ausbildern und Material. Das aber reicht nach Einschätzung der deutschen und der französischen Regierung nicht aus. Die betroffenen Länder müssten in der Lage sein, selbst für ihre Sicherheit sorgen zu können.

Ende des Jahres sollen bei einer Konferenz die nächsten konkreten Schritte beschlossen werden. Ob die im Bereich der Logistik, bei der Ausrüstung oder in der Ausbildung liegen, werde man sehen, sagte Merkel. "Wir müssen uns nach den Bedürfnissen dieser Länder richten."

Iran, Handelskonflikte und Waldbrände im Amazonas im Fokus des G7-Gipfels

tagesschau 20:00 Uhr, 25.08.2019, Sabine Rau, ARD Paris, zzt. Biarritz





Überraschungsbesuch aus Teheran

Überlagert wurde die gemeinsame Afrika-Initiative aus Paris und Berlin vom unerwarteten Kurzbesuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in Biarritz. Der Vertreter Teherans war von seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian zu politischen Gesprächen nach Biarritz eingeladen worden. Offizieller G7-Gast war Sarif aber nicht.

US-Präsident Donald Trump lehnte einen Kommentar zu dem Überraschungsbesuch bisher ab. Seine Delegation soll aber vorab darüber informiert gewesen sein. Ein Treffen zwischen Sarif und Vertretern der USA gab es nicht.

Sarif hatte sich schon am Freitag in Paris mit Macron getroffen. Frankreichs Staatschef will im Streit über das iranische Atomprogramm weiter mit Teheran im Gespräch bleiben. Einen offiziellen Auftrag der G7 dazu hat er aber nicht.

Im Ziel sind sich die G7-Staaten einig: Der Iran müsse vom Bau nuklearer Waffen abgehalten und ein Krieg in der Region vermieden werden. Die USA setzen dabei auf eine Politik des größtmöglichen Drucks. Die Europäer wollen dagegen das Atomabkommen mit Teheran retten.

