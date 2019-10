Rasant hat Äthiopiens Premier seit Amtsantritt die Friedensbemühungen im eigenen Land vorangetrieben. Mit Erzfeind Eritrea erreichte er eine Annäherung. Jetzt wurde Abiy Ahmed mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Er wird für seinen Einsatz für Frieden und internationale Zusammenarbeit und vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem äthiopischen Nachbarland Eritrea ausgezeichnet. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Abiy Ahmed weiß noch nichts von der Ehrung

Erreicht habe man Abiy Ahmed vor der Bekanntgabe der Auszeichnung nicht, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, während der Verkündung des Preisträgers in Oslo. "Wenn er mir jetzt zuschaut, möchte ich ihm meine herzlichsten Glückwünsche übermitteln", sagte sie.

Seit seinem Amtsantritt am 2. April 2018 hat Abiy Ahmed Frieden mit dem einstigen Erzfeind Eritrea geschlossen, Tausende politische Gefangene freigelassen und verbotene Parteien wieder erlaubt.

Mit über 100 Millionen Einwohnern ist Äthiopien nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Das Land legte in jüngster Zeit ein rasantes Wirtschaftswachstum hin. Dennoch zählt es nach wie vor zu den ärmsten Staaten der Welt.

Abiy Ahmed am 16. September 2018 bei der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags mit Eritrea.

301 Nominierte

Die Jury hatte in diesem Jahr die Wahl zwischen 301 Nominierten, unter ihnen 223 Persönlichkeiten und 78 Organisationen. Da die Namen der Kandidaten 50 Jahre lang unter Verschluss gehalten werden, ließ sich über den Preisträger vorab nur spekulieren. Auch der Name Greta Thunberg fiel immer wieder.

Im vergangenen Jahr erhielten der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad die Auszeichnung für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Die diesjährige Vergabe ist die 100. in der Geschichte des Friedensnobelpreises. Seit der ersten Auszeichnung 1901 gab es in 19 Jahren, vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten, keinen Preisträger.