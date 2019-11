"Fridays for Future" Auftakt zum weltweiten Klimaprotest

In 2400 Städten weltweit gehen heute Menschen für "Fridays for Future" auf die Straße. In Australien laufen die Klimademos bereits. 500 deutsche Städte erwarten Hunderttausende Teilnehmer.

Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid gehen weltweit die "Fridays for Future"-Aktivisten auf die Straße. Den Auftakt machten Tausende Schüler und Studenten in Australien. Auf Plakaten und in Sprechchören forderten die Demonstranten in Sydney und anderen australischen Städten die Politik auf, mehr zur Bekämpfung der Erderwärmung zu unternehmen. Ihrer Regierung warfen sie Untätigkeit vor - auch im Hinblick auf die aktuell wütenden Buschbrände.

Protest in 500 deutschen Städten

Im Laufe des Tages sind in zahlreichen anderen Ländern ähnliche Massenproteste geplant, darunter auch in Deutschland. In 500 Städten - von Aachen bis nach Zwickau - sind Aktionen angekündigt. Allein in Berlin werden 50.000 Teilnehmer erwartet. International sind nach Angaben des Netzwerks über 2400 Städte in 157 Ländern dabei.

Für Deutschland fordert "Fridays for Future" unter anderem, unverzüglich alle Subventionen für fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas zu streichen sowie ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten. Zudem müsse Deutschland bis 2035 auf eine komplett erneuerbare Energieversorgung umschwenken.

Kritik an EU wegen "Klimanotstand"

Auf die Ausrufung des "Klimanotstands" durch das EU-Parlament reagierten die Aktivisten kritisch: "Dass die EU den Klimanotstand ausruft, ohne zu handeln, ist wie wenn die Feuerwehr im Einsatz nur noch "Es brennt!" schreit, statt zu löschen", schrieb die Gruppe auf dem deutschen Twitter-Account.

Die Klimademos gehen auf einen Protest der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg zurück, die sich viele Menschen in aller Welt im Kampf gegen die Klimakrise zum Vorbild genommen haben. Thunberg selbst wird den Protesttag an einem ungewohnten Ort verbringen: Die 16-Jährige segelt gerade auf einem Katamaran über den Atlantik zurück, um der Weltklimakonferenz teilnehmen zu können.