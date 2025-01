hintergrund Gonen, Damari und Steinbrecher Wer sind die drei freigelassenen Geiseln? Stand: 19.01.2025 18:11 Uhr

Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher - diese drei Frauen sind nun aus der Gewalt der Hamas freigekommen. Sie waren am 7. Oktober 2023 von Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden.

Romi Gonen stammt aus dem Norden Israels und gehört zu den mehr als 3.000 Besuchern des Nova-Musikfestivals, die im Morgengrauen des 7. Oktober 2023 von Kämpfern der islamistischen Hamas und mit ihr verbündeter militanter Palästinensergruppen überfallen wurden. Allein beim Nova-Festival töten Hamas-Terroristen mehr als 360 junge Menschen und verschleppten Dutzende von ihnen in den Gazastreifen - auch Romi Gonen.

Die 24-Jährige, die von ihrer Familie unter anderem als talentierte Tänzerin und Choreografin beschrieben wird, versuchte vor den Angreifern mit dem Auto zu fliehen. Währenddessen rief sie ihre Mutter Merav Leshem Gonen an, die mit ihrer Tochter über den Lärm der Explosionen und Schüsse hinweg solange Kontakt hielt, bis dieser abbrach. Romis Telefon wurde später im Gazastreifen geortet; nahe des Festivalgeländes wurde ihr leeres Auto gefunden.

Emily Damari hat die israelische und britische Staatsbürgerschaft. Die Tochter einer Britin und eines Israelis wurde in Israel geboren und wuchs in Kfar Aza auf; von dort wurde sie am 7. Oktober brutal entführt. Die 28-Jährige war zu Hause, als bewaffnete Hamas-Kämpfer in ihre Wohnung eindrangen und sie dabei mit Schüssen an Händen und Beinen verletzten.

Emily ist Anhängerin des englischen Fußballklubs Tottenham Hotspur. Anhänger ihres Lieblingsvereins skandierten in den vergangenen 470 Tagen bei den Premier-League-Spielen immer wieder Emilys Namen.

Mutter Mandy Damari sagte im Oktober, sie fürchte, Emily sei vergessen worden. Immer wieder appellierte sie an die Regierungen in Israel und Großbritannien, alles daran zu setzen, um die Geiseln freizubekommen - auch mit Blick auf "die ständige Bedrohung durch sexuelle Übergriffe".

Auch Doron Steinbrecher wurde aus ihrem Zuhause in Kfar Aza entführt und war seitdem in der Gewalt der Hamas. Die 31-jährige Tierarzthelferin hinterließ am Tag des beispiellosen Angriffs eine Sprachnachricht für ihre Eltern: "Sie sind da, sie haben mich", sagte die junge Frau darin. Es war das letzte Lebenszeichen, das die Familie von Doron erhielt, bis die Hamas im Januar 2024 ein Video veröffentlichte, in dem die 31-Jährige zusammen mit zwei anderen Geiseln zu sehen ist - abgemagert und blass.

"Mein Leben hat am 7. Oktober aufgehört", sagte ihre Mutter Simona Steinbrecher im Juli. "Ich weiß, dass sie dort allein ist und ich ihr nicht helfen kann."

(AFP)