Gierig, unersättlich, konsumfixiert: Papst Franziskus hat Maßlosigkeit kritisiert - und zu mehr Nächstenliebe aufgerufen. Jesus sei Symbol für ein anderes Lebensmodell, sagte er bei der Christmette im Petersdom.

Papst Franziskus hat bei der Christmette an Heiligabend die menschliche Gier in den Mittelpunkt seiner Predigt gerückt.

"Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden", sagte er vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom. "Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben."

Für viele sei "das Anhäufen von Dingen" zum Lebensinhalt geworden, sagte der Papst und ergänzte: "Wir müssen den Gipfel des Egoismus überschreiten." Man dürfe "nicht in die Schluchten des mondänen Lebens und des Konsumismus abrutschen".

Papst Franziskus rief während der Christmette im Petersdom zum Teilen mit den Armen auf.

Jesus als Vorbild

Das Christuskind, geboren in einem Stall und gelegt in eine Futterkrippe, eröffne ein anderes Lebensmodell: "Nicht verschlingen und hamstern, sondern teilen und geben." Er appellierte an die Gläubigen, sich zu fragen: "Schaffe ich es, auf viele überflüssige Nebensächlichkeiten zu verzichten, um ein einfacheres Leben zu wählen?"

Der aus Argentinien stammende Papst hatte als Priester Jorge Bergoglio früher in Buenos Aires häufig die Armenviertel besucht. Franziskus ist geprägt von der "Volkstheologie", der argentinischen Variante der sozialistisch geprägten "Befreiungstheologie".