Corona-Pandemie Frankreich wird Hochinzidenzgebiet

Wegen stark gestiegener Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Frankreich, Tschechien und die Slowakei ab Sonntag als Hochinzidenzgebiete ein. Wer von dort einreisen möchte, muss einen negativen Test vorlegen.

Die Bundesregierung stuft Frankreich, die Slowakei und Tschechien von Sonntag an als Hochinzidenzgebiet mit Testpflicht bei der Einreise ein. Die Grenze darf dann bis auf weiteres nur bei Vorliegen eines negativen Corona-Tests überquert werden, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Die Slowakei und Tschechien galten zuvor als Virusvariantengebiet, dies wurde aufgehoben. Aufgehoben wurde auch die entsprechende Einstufung des österreichischen Bundeslands Tirol; es wird nun als Risikogebiet ausgewiesen. In den vergangenen Wochen hatte es wegen der hohen Verbreitung einer gefährlichen Virusmutante in Tirol Kontrollen an der Grenze zu Deutschland gegeben.

Die Infektionslage in Frankreich hatte sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich verschlechtert. Täglich melden die Behörden etwa 30.000 neue Ansteckungen. Die Situation in den Krankenhäusern ist in mehreren Regionen extrem angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt aktuell bei mehr als 300.

Ab Inzidenzwert von 200

Die Einstufung als Hochinzidenzgebiet erfolgt ab einem Inzidenzwert von 200. Wer aus diesen Gebieten einreist, muss einen negativen Corona-Test bei Einreise dabei haben. Für Grenzpendler treffen die jeweiligen Bundesländer in der Regel spezielle Regelungen.

Die Grenzregion Moselle war bereits Anfang März als Virusvariantengebiet eingestuft worden. Dort gibt es damit schon eine Testpflicht bei Einreise. Kontrolliert wird sie wahrscheinlich auch künftig nur stichprobenartig hinter der Grenze im Rahmen der sogenannten Schleierfahndung. Stationäre Grenzkontrollen sind nicht geplant.

An den Grenzen zu Tirol und Tschechien gibt es dagegen derzeit auf Wunsch der angrenzen Länder Bayern und Sachsen solche Grenzkontrollen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie nun zumindest an der Grenze zu Tirol aufgehoben werden, das ab Sonntag nur noch "normales" Risikogebiet ist. Tschechien und die Slowakei bleiben dagegen Hochinzidenzgebiete.

Merkel: "faktisch notwendig"

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Donnerstag in ihrer Pressekonferenz zum EU-Gipfel zur möglichen Einstufung von ganz Frankreich als Hochinzidenzgebiet, es gehe "nicht um politische Willenserklärungen, sondern da guckt man sich die lang anhaltenden Inzidenzen an". Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz "nachhaltig" bei mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege, "erfolgt die Einstufung als Risikogebiet". Dies erscheine im Fall von Frankreich "faktisch notwendig", bedeute aber nicht, dass es automatisch Grenzkontrollen gebe.

Die Kanzlerin hob hervor, es gebe "ein ganz bestimmtes Verfahren, wer Tests vorweisen muss, wie oft". Dies werde mit Frankreich besprochen und notwendige Übergangszeiten würden berücksichtigt. Nach der Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als Virusvariantengebiet Ende Februar gebe es da "schon sehr eingespielte Verfahren". "Ich halte das jetzt nicht für eine besonders auffällige oder besondere Maßnahme", fügte Merkel hinzu.

Härtere Maßnahmen in Teilen Frankreichs

In drei zusätzlichen französischen Departements gelten vom Wochenende an strengere Corona-Beschränkungen für Bürger und Geschäfte. Betroffen sind die Verwaltungsbezirke Aube und Nièvre in der Landesmitte sowie Rhône im Südosten, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend an.

Seit dem vergangenen Wochenende gelten bereits im Großraum Paris und anderen Teilen Frankreichs diese härteren Maßnahmen. In bisher 16 Departements gibt es auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen, viele Geschäfte sind geschlossen. Von den etwa 67 Millionen Menschen in Frankreich ist bisher etwa jeder Dritte von den härteren Maßnahmen betroffen.