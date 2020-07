Nationalfeiertag in Frankreich "Hommage" an die Corona-Helden

Statt Soldaten in Uniform standen am Nationalfeiertag in Frankreich Krankenschwestern und Pfleger im Mittelpunkt. Präsident Macron würdigte den Einsatz gegen die Corona-Krise - doch am Rande der Feier gab es Proteste.

Zum französischen Nationalfeiertag hat Präsident Emmanuel Macron den "Kampfgeist" der Franzosen in der Corona-Krise beschworen. Das ganze Land habe "Hingabe, Hartnäckigkeit, Mut und Solidarität" bewiesen, erklärte der Präsident. Die Feierlichkeiten seien ein "Symbol der Widerstandskraft" Frankreichs.

An der Zeremonie nahmen nur geladene Gäste teil, der Platz war hermetisch abgeriegelt. Normalerweise herrscht am 14. Juli Volksfestcharakter - Tausende Zuschauer schauen sich die Feierlichkeiten in Paris an. Dieses Jahr konnten die Franzosen die Feierlichkeiten nur live im Fernsehen verfolgen.

Macron nannte die diesjährige Feier eine "nationale Hommage" für alle Berufsgruppen, die in der Corona-Krise "ihr Leben gaben" oder besonderen Einsatz zeigten. Neben Ärzten und Pflegekräften waren auch Lehrer, Supermarktkassierer, Bestatter, Polizisten und Feuerwehrleute unter den 2500 geladenen Gästen auf der Ehrentribüne.

Nationalfeiertag Frankreich: Rede-Macrons zum Rest seiner Amtszeit

tagesschau 15:00 Uhr, 14.07.2020, Caroline Imlau, ARD Paris





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-729739~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Abgespeckte Militärshow

Wegen der Pandemie fiel die traditionelle Militärparade auf dem Boulevard Champs-Élysées erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Stattdessen gab es eine deutlich kleinere Zeremonie auf dem Place de la Concorde.

Die Feier begann mit der Würdigung von Ex-Präsident Charles de Gaulle, der vor 80 Jahren zum Widerstand gegen Nazi-Deutschland aufgerufen hatte. Anschließend marschierten zahlreiche Militäreinheiten, Flugzeuge zeichneten die blau-weiß-roten Farben der französischen Flagge in den Himmel. Die Kampfjets wurden von Hubschraubern begleitet, die in der Krise Coronavirus-Patienten transportiert haben.

Dank für deutsche Hilfe

Frankreich dankte mit der Zeremonie auch den Partnerländern Deutschland, Österreich, Luxemburg und Schweiz, die im Frühjahr Corona-Patienten aus Ostfrankreich behandelt hatten. Aus Deutschland war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angereist.

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans, und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet standen auf der Gästeliste. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus war ebenfalls nach Paris gekommen.

In diesem Jahr fielen die Feierlichkeiten zum 14. Juli deutlich kleiner aus als zuvor.

Macron sieht verängstigtes Land

Nach den Feierlichkeiten erklärte Macron in einem TV-Interview, Frankreich befinde sich in einer Vertrauenskrise. Das Land habe "im Grunde Angst", sagte Macron. Auch er selbst sei ein direktes Ziel von Abneigung.

"Die Leute haben angefangen, diesen Präsidenten zu hassen, der alles so reformieren will, dass nur die Besten Erfolg haben können", sagte Macron. Das sei nicht seine Absicht, betonte der 42-Jährige. Manchmal würden Sätze aus ihrem Kontext gerissen. Er räumte ein, dass auch Fehler seinerseits dazu beigetragen hätten.

Dass die französische Regierung unter dem neuen Premierminister Jean Castex weiter nach rechts gerückt sei, wies Macron zurück. Er glaube an die "politische Überwindung" solcher Kategorien. In der Regierung gebe es Vertreter aus beiden politischen Lagern.

Demonstrationen gegen Sparpolitik

Am Rande der Feierlichkeiten schickten Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift in die Luft: "Hinter den Ehrungen lässt Macron die Krankenhäuser ersticken." Am Place de la Bastille demonstrierten Mediziner und andere Regierungskritiker. Sie beklagen einen Mangel an Schutzmasken und Kosteneinsparungen.

Zum Höhepunkt der Krise hatte es in vielen öffentlichen Kliniken im Land zu wenig Ausrüstung und Personal gegeben. In Frankreich starben bislang mehr als 30.000 Menschen nach einer Infektion.

Zuletzt warnten Wissenschaftler vor einem Wiedererstarken des Virus, weil Bürgerinnen und Bürger sich nicht mehr an die Abstandsregeln für Sozialkontakte halten, Tanzpartys veranstalten und in den Sommerurlaub fahren.

Frankreich: 14. Juli im Zeichen von Corona und Regierungswechsel

Macel Wagner, ARD Paris

13.07.2020 23:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.