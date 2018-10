Proteste gegen Reformpolitik Großdemonstration in Paris

In Frankreich sind Zehntausende Menschen einem Aufruf der Gewerkschaften zum Protest gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gefolgt. An den Kundgebungen beteiligten sich Menschen mehrerer Generationen.

Mehr als 20.000 Menschen haben laut Medienberichten in Paris gegen die Reformpolitik von Staatschef Emmanuel Macron protestiert. Die Organisatoren sprachen von 50.000 Teilnehmern. Die Polizei hingegen zählte 11.500 Menschen. Auch in anderen Städten des Landes habe es nach Aufrufen von Gewerkschaften Demonstrationen gegeben, berichtete der Fernseh-Nachrichtensender BFMTV. Landesweit gingen etwa 300.000 Menschen auf die Straße. In Paris kam es zu Ausschreitungen.

Forderung nach gleichem Lohn für Frauen und Männer

An der Kundgebung beteiligten sich neben Gewerkschaftern auch Rentner, Schüler und Studenten sowie Beamte. Auf Spruchbändern forderten die Teilnehmer unter anderem einen freien Zugang zu Hochschulen und Ausbildungsplätzen, höhere Renten und gleichen Lohn für Frauen und Männer.

Schon im Frühjahr waren Zehntausende gegen die Reformpolitik Macrons auf die Straße gegangen. Vor allem linke Kritiker gehen gegen diverse Reformen des Staatschefs vor, insbesondere gegen die geplante Rentenreform. In der Hauptstadt wurde eine größere Regierungsumbildung erwartet, nachdem Innenminister Gérard Collomb zu Monatsbeginn zurückgetreten war.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 09. Oktober 2018 um 21:00 Uhr.

