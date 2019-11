Gelbwesten Proteste auch zum Jahrestag

Trotz Ermüdungserscheinungen: In Frankreich haben die Gelbwesten erneut zum Protest gerufen. Vor einem Jahr streiften sich die ersten Franzosen Warnwesten über, um gegen steigende Spritpreise zu demonstrieren.

Seit einem Jahr protestieren in Frankreich die Gelbwesten gegen die Regierungspolitik. Auch zum heutigen Jahrestag versammeln sich seit den Morgenstunden wieder Menschen in Paris und anderen Orten des Landes.

Die Gelben Westen im Griff: Ein Polizeibeamter bei einer Fahrzeugkontrolle.

In Paris kamen die Teilnehmer unter anderem im Süden und im Nordwesten der Stadt zusammen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beamten haben offenbar strikte Anweisungen bekommen und agierten rigoros: Bis zum frühen Samstagvormittag kontrollierten sie mehr als 1000 Teilnehmer und nahmen nach eigenen Angaben über 30 Menschen fest.

Tränengas am Morgen

Die kurzzeitige Blockade der Pariser Ringautobahn im Nordwesten der Hauptstadt beendeten die Polizisten umgehend. Es wurde auch Tränengas eingesetzt. Vorsorglich wurden zahlreiche Metro-Stationen in Paris geschlossen. Auf der Prachtmeile Champs-Élysées und anderen Orten in der Hauptstadt sind Demonstrationen das ganze Wochenende über verboten.

Am Wochenende des 17. Novembers 2018 fanden die ersten großen landesweiten Proteste der Gelbwesten statt. Ihre Wut entzündete sich damals an steigenden Spritpreisen, doch schnell wurde ein viel breiterer Protest daraus.

Polizeibeamte inmitten von Tränengasschaden in der Nähe des Pariser Porte de Champerret.

Die Bewegung protestierte in den folgenden Monaten zu Tausenden gegen soziale Ungerechtigkeit und die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Vor allem in Paris kam es immer wieder zu heftigen Ausschreitungen. In den vergangenen Monaten verlor die Bewegung aber an Zulauf.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 16. November 2019 um 12:00 Uhr in den Nachrichten.