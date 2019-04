Auch bei der 22. Demonstration der "Gelbwesten" in Frankreich ist es zu Gewalt gekommen. In Toulouse gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Präsident Macron will bald erklären, wie er auf die Kritik an seiner Politik reagieren will.

Bei neuen Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung ist es in der südwestfranzösischen Stadt Toulouse zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um ein Demonstrationszug am Betreten der Innenstadt zu hindern, wie AFP-Reporter berichteten. Ein Bauwagen und ein Kleinlaster wurden in Brand gesetzt. Es habe Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit.

In Paris und anderen Städten blieben die Proteste weitgehend ruhig, die Polizei meldete aber 15 vorübergehende Festnahmen und 5885 Personen- und Fahrzeugkontrollen in Paris. Die Proteste richteten sich auch gegen ein neues Gesetz, das der Polizei mehr Durchgriffsrechte im Umfeld von Demonstrationen verleiht. Es beinhaltet ein Vermummungsverbot mit Gefängnisstrafen von bis zu einem Jahr für Personen, die bei Demonstrationen ohne einen legitimen Grund ihrer Gesichter verhüllen.

Friedliche "Gelbwesten" in Toulouse

Die "Gelbwesten"-Proteste hatten im November als Reaktion auf geplante Benzinpreiserhöhungen begonnen. Inzwischen richten sich die Demonstrationen auch allgemein gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Allerdings hatten zuletzt immer weniger Menschen an den samstäglichen Protestaktionen teilgenommen. Am vergangenen Wochenende waren laut Innenministerium landesweit noch 22.300 Menschen dabei.

Bürger wollen Steuersenkung

Als eine Reaktion auf die Proteste hatte Macron in den vergangenen Wochen eine "große nationale Debatte" mit den Bürgern geführt. Dabei sei ein "riesiger Ärger über die Steuern" deutlich geworden, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe bei der Vorstellung der Diskussionsergebnisse. Die Bürger hätten damit "klar die Richtung vorgegeben", sagte Philippe. "Wir müssen die Steuern senken, und zwar schneller." Viele Bürger sprachen sich zudem für die Wiedereinführung der umstrittenen Vermögenssteuer aus. Macron will sich bis Ostern dazu äußern, wie die Ergebnisse der Debatten umgesetzt werden sollen.