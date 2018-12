Die Ausschreitungen der "Gelbwesten" erschüttern Frankreich. Präsident Macron berief ein Krisentreffen ein. Kommende Woche will er mit der Opposition und den "Gelbwesten" sprechen.

Von Martin Bohne, ARD-Studio Paris

Frankreich steht unter Schock. In den Medien und den sozialen Netzwerken sind die verstörenden Bilder der Gewaltexzesse gestern im Herzen von Paris allgegenwärtig: Ausgebrannte Autos, geplünderte Supermärkte, verwüstete Cafés. Präsident Emmanuel Macron demonstrierte Entschlossenheit. Unmittelbar nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel in Beunos Aires begab er sich an Orte, die gestern im Zentrum der Ausschreitungen standen: der Arc de Triomphe und die angrenzende Avenue Kleber. Er sprach mit Polizisten und Feuerwehrleuten und mit den Angestellten eines Cafés.

Mit dabei war Dominique Restino, Präsident der Pariser Handelskammer: "Ich habe den Präsidenten sehr entschlossen erlebt. Er hat die Geschäftsleute beruhigt und ihnen gesagt, dass er die Gewalt nicht akzeptieren werde."

Macron besucht Paris nach den Krawallen

tagesschau 17:15 Uhr, 02.12.2018, Sabine Rau, ARD Paris





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-478457~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Viele halten Gewalt für legitim

Der Auftritt des Präsidenten rief sehr widersprüchliche Reaktionen unter den Passanten hervor. Es gab Buhrufe, aber auch aufmunternden Beifall. Sehr aufgebracht waren etliche Anhänger der "Gelbwesten". Stéphanie, eine junge Krankenpflegerin, bringt ihre Wut drastisch zum Ausdruck: "Wir werden vom System ausgebeutet. Wir sind wie Sklaven. Und wir haben jetzt eine regelrechte Diktatur.

1/6 Bilder - Gewaltsamer Protest der "Gelbwesten" Vollbild Gewaltbereite Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung zündeten Baustellenmaterialien und Möbel vor Straßencafés an, stürzen Autos um und attackieren die Beamten immer wieder mit Wurfgeschossen. | Bildquelle: AFP

Viele "Gelbwesten" denken so und viele halten die Gewalt für legitim, denn die Politik treibe Leute in die Verzweiflung. "Wenn das so weitergeht, dann wird das mit Waffen ausgetragen", glaubt Stéphanie. "Denn wir haben keine andere Wahl. Am nächsten Wochenende wird es eine Katastrophe geben und wir sind auf dem Weg in den Bürgerkrieg."

Frankreich ist gespalten. Die "Gelbwesten" mit ihren Forderungen nach mehr Kaufkraft, höheren Löhnen und Renten können sich durchaus auf viele Sympathien stützen. Aber die Gewalt schreckt auch viele ab. So wie Jean-Philippe, der gerade auf der Avenue Kleber Fotos von einem ausgebrannten Auto macht: "Ich empfinde Ekel, Traurigkeit und Bestürzung angesichts der Gewalt, die sich hier abgespielt hat. Das ist durch nichts zu rechtfertigen." Er hofft, dass die Bilder der Gewalt vielleicht einige zur Vernunft bringen werden. Doch er fürchtet, dass sich die Ausschreitungen am nächsten Samstag wiederholen könnten.

Ausnahmezustand verhängen?

Ein Anhänger der Regierungspartei La République en Marche spricht sich daher dafür aus, den Ausnahmezustand zu verhängen: "Ich bin dafür, die Armee einzusetzen. Man muss den Randalierern das Handwerk legen."

Am Nachmittag versammelte Macron das Kernkabinett zu einer Krisensitzung. Erst Stunden später gab es ein dürres Kommuniqué aus dem Elysée-Palast. Der Präsident habe den Premierminister gebeten, in der kommenden Woche die Chefs der Oppositionsparteien sowie die Vertreter der "Gelbwesten" zu empfangen. Und der Innenminister solle prüfen, wie die Sicherheitskräfte besser in die Lage versetzt werden können, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Von der Verhängung des Ausnahmezustands will Macron aber offensichtlich vorerst absehen.