Weltspiegel-Reportage Die Sorgen der Fischer von Boulogne

Im größten Fischerei-Hafen Frankreichs, steigt die Nervosität. Ohne Einigung bei den Brexit-Verhandlungen zum Thema Fischerei verlieren die Fischer einen großen Teil ihrer Fanggebiete. Die Zeit wird knapp.

Von Friederike Hofmann, ARD-Studio Paris

Um 2.30 Uhr herrscht Hochbetrieb am Hafen von Boulogne-sur-Mer. An den Kais haben bereits mehrere Fischkutter festgemacht. Auch die "Saint Jacques II" von Kapitän Ludwig Margollé kommt von ihrer 24-stündigen Tour auf dem Ärmelkanal zurück und fährt durch die Schleuse in den Hafen ein. Das 22 Meter lange Schiff hat mehr als eine Tonne Fisch dabei, der Großteil Kalmare, die gerade Saison haben.

Französische Fischer fürchten den Brexit

Weltspiegel 19:20, 28.11.2020, Friederike Hofmann, ARD Paris





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-789305~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Besatzung holt mit einem Kran orangefarbene Kisten mit dem Fang aus dem Schiffsbauch nach oben. Kleine Gabelstapler flitzen über den Kai und holen sie ab. "Die Fische werden hier auf der Auktion zum Verkauf angeboten", sagt Kapitän Margollé. Boulogne-sur-mer ist Dreh- und Angelpunkt für den europäischen Fischhandel. An kaum einem Ort wird der Brexit so sichtbar wie hier.

Viele Fanggebiete der Fischer aus Boulogne-sur-Mer befinden sich in englischen Gewässern. Auch Margollé fischt dort - wie Generationen von Fischern aus Boulogne-sur-Mer. Knapp die Hälfte seines Fangs kommt aus dem britischen Hoheitsgebiet.

Wenn die "Saint Jacques II" am Morgen im Hafen eingelaufen ist, steht noch die Fischauktion an.

Britische Gewässer plötzlich tabu

Manchmal fährt er mit seinem Kutter 24 Stunden lang vor die Küste Mittelenglands bei Grimsby, um dort zu fischen. Viele Fischer aus Boulogne holen noch deutlich mehr ihres Fangs von dort. Die britischen Gewässer sind besonders reich an Fischen, das macht sie attraktiv.

Wenn es keine Einigung beim Brexit-Abkommen über Fischereirechte gibt, sind diese Gebiete für die französischen Fischer tabu. Kapitän Margollé kann es immer noch nicht glauben: "Es ist dann vorbei. Am 1. Januar ist es dann einfach vorbei."

Viele Fischer aus Boulogne-sur-Mer würde das extrem hart treffen. Laut Bürgermeister Frédéric Cuvillier kommen 60 Prozent des Fangs aus britischen Gewässern. Rund 5000 Arbeitsplätze hängen hier an der Fischerei.

Gemeinsame Interessen

Boulogne-sur-Mer ist gleichzeitig auch Umschlagplatz für britischen Fisch. Die EU ist mit Abstand der größte Abnehmer für Fisch aus britischen Gewässern. Auch ihr Fisch wird in Boulogne-sur-Mer verkauft. Boulogne-sur-Mer würde es doppelt treffen. Je nachdem, welche Zölle verhängt werden, wird alles komplizierter. "Auch die britischen Fischer haben eigentlich ein Interesse an einem Abkommen mit der EU", so Thierry Missonnier, Direktor des Fischerverbund "From Nord".

Trotzdem ist kaum ein Bereich bei den Brexit-Verhandlungen so umkämpft. Auch wenn die Fischerei nur einen kleinen Teil des wirtschaftlichen Volumens eines möglichen britisch-europäischen Handelsabkommens ausmacht, ist sie zu einem elementaren Zankapfel geworden. Großbritanniens Premier Boris Johnson will das Versprechen einlösen, das er den Briten gegeben hat: Das Vereinigte Königreich will die Hoheit über seine Gewässer zurück.

Die Briten wollen ihre bisherigen vertraglichen Verpflichtungen loswerden und neue Vereinbarungen über Fangrechte und Zugang zu ihren Gewässern treffen. Sie wollen die Fangquoten der europäischen Fischer künftig jedes Jahr neu verhandeln.

Der brexit entscheidet auch darüber, was aus den Jobs der Fischer der "Saint Jacques II" wird.

Am Fisch hängt der Brexit-Deal

Aber die Europäer und insbesondere Frankreich sind auf die Fanggebiete angewiesen. Deshalb will gerade Frankreich eine längerfristige Lösung für die Fischer.

"Alles, was mit Fischerei zusammenhängt, ist Teil des globalen Brexit-Abkommens. Solange es keine befriedigende Lösung für die Interessen der europäischen Fischerei gibt, solange gibt es kein globales Abkommen für den Brexit", sagt Missonnier von "From Nord". Das Problem sei aber, dass die Fischerei nur ein Thema von vielen ist. "Und die Fischerei wiegt wirtschaftlich für Europa nicht besonders schwer. Aber für uns ist sie lebenswichtig".

No Deal bedeutet: Weiterfahrt verboten

Ohne Einigung wird es wieder eine Seegrenze zwischen Großbritannien und der EU geben. "Falls es wirklich zu einem 'No Deal' kommt, dann bedeutet das für uns, dass wir erstmal gar nicht mehr in britischen Gewässern fischen dürfen", sagt Missonnier.

Wirtschaftliche Aspekte seien dabei nur ein Teil des Problems. Die EU habe bisher auch die Regeln für Fangquoten gemacht, sagt er. Ohne Deal seien die Briten an solche europäischen Regelungen nicht mehr gebunden.

Wird der Ärmelkanal auch künftig für die französischen Fischer durchlässig sein?

Fanggebiete im Norden werden immer wichtiger

Die "Saint Jacques II" ist wieder unterwegs, zieht heute vor Calais ihre Kreise. Dort, wo gerade die Kalmar-Schwärme durchziehen, wird mehrmals am Tag das Netz ausgefahren. Über den Funk hört man die Küstenwache von Dover. "Wir sind sieben Kilometer von Frankreich entfernt und gut 20 Kilometer von der britischen Küste", sagt er. An der Straße von Dover, die in Frankreich "Die Straße von Calais" ist, sind Großbritannien und Europa so nah wie nirgendwo sonst.

Die Fanggebiete im Norden werden für Margollé immer wichtiger. Durch die Erwärmung des Wassers seien manche Arten nur noch weiter nördlich zu finden. "Die Fischarten ändern sich. Es gibt hier keinen Kabeljau mehr. Früher gab es große Exemplare hier. Das ist vorbei", sagt er.

Die Fischer aus Boulogne-sur-mer bereiten sich auf das Schlimmste vor. Manche denken schon daran aufzuhören. "Bei einigen meiner Kollegen stellt sich die Frage. Ich persönlich werde weitermachen - trotz aller Restriktionen", sagt Kapitän Margollé. Die Zeit, eine Lösung auf politischer Ebene zu finden, wird immer knapper.

Diese und weitere Reportagen sehen Sie am Sonntag im Weltspiegel - um 19.20 Uhr im Ersten.