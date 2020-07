Frankreich Festnahmen nach Angriff auf Busfahrer

Nach dem brutalen Angriff auf einen Busfahrer in Frankreich hat die Polizei fünf Verdächtige festgenommen. Aus Protest gegen die Tat legten erneut Busfahrer die Arbeit nieder. Das 59-jährige Opfer soll inzwischen hirntot sein.

Nach der Attacke auf einen Busfahrer in Frankreich sind fünf mutmaßliche Angreifer festgenommen worden. Vier von ihnen sind weiter in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft im südwestfranzösischen Bayonne mitteilte. Ein weiterer solle im Tagesverlauf freigelassen werden.

Der 59-jährige Busfahrer war brutal angegriffen worden, nachdem er Passagiere an die Maskenpflicht erinnert hatte. Die Polizei rief Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden. Französischen Medienberichten zufolge ist der Mann mittlerweile hirntot.

Fahrgäste ohne Maske sollten Bus verlassen

Nach neuen Angaben der Behörden eskalierte die Lage am Sonntagabend an einer Haltestelle in einem Vorort von Bayonne: Der Busfahrer weigerte sich demnach, einen unmaskierten Mann mit Hund in sein Fahrzeug zu lassen. Zudem rief er vier Passagiere ohne Schutzmaske auf, den Bus zu verlassen. Danach wurde er von einem oder mehreren Passagieren angegriffen und schwer am Kopf verletzt.

Arbeitsniederlegung aus Protest gegen die Gewalt

Der Vorfall hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Der Bus fuhr für einen Transportverbund in der ländlichen Region im Département Pyrénées-Atlantiques. Aus Protest gegen die Gewalt legten erneut zahlreiche Fahrer in Bayonne die Arbeit nieder.

In Frankreich gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht. Vielerorts müssen Fahrgäste ihre Tickets zudem vorab am Automaten kaufen.