Nach Angaben der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wurden nach dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer bei Paris fünf weitere Menschen festgenommen. Frankreichs Präsident Macron nannte die Tat einen "terroristischen Terroranschlag".

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Lehrer in einem Vorort von Paris sind fünf weitere Menschen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters festgenommen worden. Wie die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft mitteilte, befinden sich derzeit neun Personen in Gewahrsam. Berichten zufolge sind unter den Festgenommenen Mitglieder der Familie, sowie Eltern von Schülern der Schule, an der das Opfer arbeitete.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Lehrer in der Kleinstadt Conflans-Sainte-Honorine gestern Nachmittag auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und getötet. Einige Medien sprachen von einer Enthauptung. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Der mutmaßliche Täter war kurz danach von der Polizei erschossen worden. Es soll sich um einen 18-Jährigen Tschetschenen handeln, der in Moskau geboren wurde.

Mohammed-Karikaturen im Unterricht

Nach Angaben der Polizei hatte der Geschichtslehrer seinen Schülern im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt. Nach Medienberichten habe es daraufhin Unmut darüber an der Schule gegeben. Der Lehrer sei auch bedroht worden. Der mutmaßliche Täter soll im Internet nach der Tat mit dem Tod des Mannes geprahlt haben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchte den Tatort noch am Abend. "Einer unserer Mitbürger wurde brutal ermordet", sagte er und sprach er von einem "bösartigen islamistischen Terroranschlag". Er habe seine Schüler gelehrt, was es heißt zu glauben, oder nicht zu glauben, sagte Macron.

Appell des Staatspräsidenten

Macron hatte kurz vor seiner Ansprache die Schulleiterin des Opfers getroffen. Er dankte ihr dafür, dass sie die Meinungsfreiheit und die Lehre der Meinungsfreiheit gegen alle Widerstände verteidigt habe. Erst vor wenigen Wochen hatte der Präsident einen Gesetzesentwurf gegen die Entstehung von hauptsächlichen islamistischen Parallelgesellschaften vorgestellt. Die Bildung und die Institution Schule spielen dabei eine zentrale Rolle. Denn in den Schulen, erklärte Macron, würden die Werte der Republik unterrichtet. Die Meinungsfreiheit sei eines der höchsten Güter.

"Es ist deshalb kein Zufall, dass dieser Terrorist heute Abend einen Lehrer ermordet hat. Er wollte die Republik treffen, ihre Werte, die Aufklärung und die Möglichkeit unsere Kinder zu mündigen Bürgern zu machen, woher sie auch kommen, an was sie auch glauben oder nicht glauben", sagte Macron. Gleichzeit gab er sich kämpferisch. "Sie werden damit nicht durchkommen", erklärte er zum Ende seiner Anprache. "Wir lassen uns nicht spalten, denn das ist es, was sie wollen."

"Angriff auf die Werte der Republik"

Die Regierung hat einen Krisenstab eingerichtet. Politikerinnen und Politiker aller Parteien reagierten extrem betroffen auf den Vorfall. Die französische Nationalversammlung unterbrach ihre Sitzung und gedachte dem Opfer und seinen Angehörigen.

Der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, schrieb auf Twitter: "Die Ermordung eines Geschichtslehrers ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Werte der Republik. Einen Lehrer anzugreifen bedeutet, alle französischen Bürger und die Freiheit anzugreifen."

Mit Informationen von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris.

