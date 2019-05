Ein Video, das Medien zugespielt wurde, könnte für Österreichs Vizekanzler Strache zum Problem werden. Laut "Spiegel" und "SZ" zeigt es, wie Strache einer reichen Russin Staatsaufträge anbietet, wenn sie ihm zum Wahlsieg verhilft.

Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll laut Medienberichten vor der letzten Wahl zu dubiosen politischen Tauschgeschäften mit einer angeblich reichen Russin bereit gewesen sein. "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" berichten, ihnen sei ein heimlich gedrehtes Video zugespielt worden. Auch die österreichische Wochenzeitung "Falter" war nach eigenen Angaben an der Auswertung des Videos beteiligt.

Treffen war offenbar Falle

Das Video zeigt laut den Berichten ein Treffen Straches und seines Vertrauten, des heutigen FPÖ-Fraktionsvorsitzenden Johann Gudenus, im Juli 2017 auf Ibiza mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen. Die Frau gab demnach an, rund eine Viertelmilliarde Euro in Österreich investieren zu wollen, und deutete mehrmals an, dass es sich dabei um Schwarzgeld handeln könnte.

Trotzdem sollen Strache und Gudenus gut sechs Stunden lang bei dem Treffen geblieben sein und über Anlagemöglichkeiten in Österreich diskutiert haben. Das Treffen war offensichtlich als Falle für die FPÖ-Politiker organisiert worden.

"Wenn sie die 'Kronen Zeitung' übernimmt ..."

Ein Szenario, das die Runde auslotete, soll ein Einstieg der Frau beim Verlag der "Kronen Zeitung" gewesen sein. Die "Krone" ist Österreichs wichtigste Boulevardzeitung und hat großen Einfluss im Land. Die Frau sollte demnach die Berichterstattung der Zeitung zugunsten der FPÖ beeinflussen.

"Wenn sie die 'Kronen Zeitung' übernimmt drei Wochen vor der Wahl und uns zum Platz eins bringt, dann können wir über alles reden", sagte Strache laut "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" der Frau in dem Video. Konkret soll der FPÖ-Chef ihr öffentliche Aufträge im Straßenbau in Aussicht gestellt haben, wenn sie seiner Partei zum Erfolg verhelfe.

Noch keine offizielle Stellungnahme der FPÖ

Laut "Spiegel" und "SZ" haben Strache und Guderus das Treffen grundsätzlich eingeräumt. Strache betonte demnach aber, es sei "ein rein privates" Treffen in "lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre" gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der FPÖ zu den Berichten der drei Zeitungen gibt es bislang nicht.

FPÖ-Politiker hatten in der Vergangenheit mehrmals für Schlagzeilen gesorgt - etwa mit einem rassistischen Gedicht, mit Verbindungen zu den rechtsextremen "Identitären" oder der Verwendung rechter Kampfbegriffe. Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen ÖVP zusammen mit der FPÖ regiert, geht trotzdem davon aus, dass die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode 2022 hält.