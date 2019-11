Knapp vier Wochen vor dem UN-Klimagipfel warnen 11.000 Wissenschaftler vor einem "Weiter So" beim Klimawandel. Die Erderwärmung nehme weiter rapide zu. Der Menschheit stünde "nie dagewesenes Leid" bevor.

Der Menschheit steht nach Überzeugung von Wissenschaftlern aus aller Welt "noch nie dagewesenes Leid" bevor, wenn sie nicht ernsthaft gegen die Erderwärmung kämpft. Trotz aller Warnungen in den vergangenen vier Jahrzehnten nehme die Erderwärmung weiterhin rapide zu, warnten mehr als 11.000 Forscher in einem gemeinsamen Appell in der Fachzeitschrift "BioScience".

Knapp vier Wochen vor dem UN-Klimagipfel erklärten die Forscher aus 153 Ländern: "Aus den vorliegenden Daten wird klar, dass ein Klimanotfall auf uns zukommt." Obwohl die Alarmzeichen zunähmen, wäre im Allgemeinen so weitergemacht worden wie immer, heißt es in dem Artikel weiter.

Ziele nicht ehrgeizig genug

Erarbeitet wurde die Auswertung von fünf Autoren, vier davon waren für den Weltklimarat (IPCC) tätig. Zu den Unterzeichnern zählen auch 871 Forscher deutscher Universitäten und Institute.

Die Wissenschaftler empfehlen verschiedene Schritte, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die Wälder müssen als CO2-Speicher erhalten werden. Eine Umstellung auf eine weitgehend vegetarische Ernährung soll ebenfalls den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Das rapide Bevölkerungswachstum müsse gestoppt werden.

Bisherige globale Zusagen zum Einsparen von Treibhausgasen seien nicht ehrgeizig genug. Gemessen am Ziel, den Ausstoß bis 2030 um mindestens 40 Prozent zu reduzieren, seien nur die 28 EU-Staaten und sieben weitere Länder auf einem guten Weg.

Vier Nationen für Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich

Die Kritik, dass internationale Klimaschutzpläne nicht ausreichen, ist nicht neu. Alle fünf Jahre sollen sie dem Pariser Abkommen zufolge nachgeschärft werden. Im kommenden Jahr sollen neue Pläne auf dem Tisch liegen.

Besonders im Fokus der Autoren des neuen Berichts zu den nationalen Zusagen stehen vier Staaten, die zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Treibhausgase ausstoßen: China, Indien, die USA und Russland. China und Indien haben bisher nur zugesagt, die Emissionen langsamer wachsen zu lassen als ihre Wirtschaft. Russland hat noch keinen Plan eingereicht - und die USA verabschieden sich aus dem Pariser Abkommen. Allerdings tritt die Kündigung erst nach einem Jahr in Kraft.