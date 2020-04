Lange wurde darum gerungen - nun beginnen die ersten EU-Länder mit der Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus den überfüllten griechischen Lagern. Den Anfang macht Luxemburg, am Samstag will Deutschland folgen.

Von Thomas Bormann, ARD-Studio Athen

Die ersten Kinder sind unterwegs: Die lange angekündigte Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus den überfüllten griechischen Lagern in anderen EU-Länder hat begonnen.

Heute früh flogen zwölf Kinder aus den Lagern der Inseln Lesbos, Chios und Samos in Richtung Luxemburg ab. Die Kinder und Jugendlichen waren allesamt ohne ihre Eltern in den Lagern angekommen und dort weitgehend auf sich selbst gestellt. In Luxemburg soll für sie nun ein neues, geregeltes Leben mit sozialpädagogischer Betreuung und Schulausbildung beginnen.

Deutschland nimmt 50 Kinder und Jugendliche auf

Am kommenden Samstag werden dann 50 weitere Kinder und Jugendliche aus den Lagern nach Deutschland gebracht. Die ersten von ihnen sind bereits in Athen - hier werden sie medizinisch untersucht und auf die Reise vorbereitet. Sie sollen zunächst in Niedersachsen zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben. Dann werden sie an die Städte und Gemeinden verteilt, die bereits darauf vorbereitet sind, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen eine Zukunft zu bieten.

Weitere 20 Kinder sollen in den nächsten Tagen in die Schweiz ausreisen. Zunächst hatten die Innenminister von acht EU-Staaten vor einigen Wochen vereinbart, insgesamt mindestens 1600 besonders Schutzbedürftige aus Griechenland zu übernehmen. Inzwischen erklärten sich laut Bundesinnenministerium zehn EU-Staaten zur Aufnahme bereit. Wegen der Corona-Krise haben die meisten Länder das Programm jedoch erst einmal auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.

Thomas Bormann, ARD Athen

