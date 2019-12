Die Menschenrechtsbeauftragte Kofler fordert Hilfen für Flüchtlinge in den überfüllten Lagern in Griechenland. Auch Grünen-Chef Habeck und der CSU-Politiker Weber plädierten für eine Reform des Asylsystems.

Angesichts der Zustände in griechischen Flüchtlingslagern hat die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, eine neue Initiative zur Verteilung der Menschen in der EU gefordert. Die neue EU-Kommission müsse "schnell einen neuen Anlauf zu einer fairen Verteilung" der Flüchtlinge auf die EU-Staaten unternehmen, sagte Kofler den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (RND). "Wir dürfen Griechenland nicht allein lassen."

Darüber hinaus sprach sie sich für ein neues Schutzprogramm für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aus. Zehntausende Menschen sind in den teilweise stark überfüllten Lagern in Griechenland untergebracht. Unter ihnen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 4400 Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern nach Europa kamen.

Vergangene Woche hatte Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Deutschland und weitere EU-Staaten zur Aufnahme von weiteren Flüchtlingen gedrängt. Sein Land erreiche die Grenzen der Kapazität. "Wir nehmen 400 bis 500 Menschen pro Tag auf."

Habeck für Aufnahme von Flüchtlingskindern

Auch Grünen-Chef Robert Habeck forderte im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" schnelle Hilfen für die Kinder in den Lagern. Das sei ein "Gebot der Humanität". Bundesländer wie Berlin und Thüringen hätten schon erklärt, dass sie zu einer Aufnahme bereit seien, ebenso die grüne Seite der Regierung von Baden-Württemberg und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius von der SPD. Deutschland müsse handeln, selbst wenn andere EU-Staaten nicht mitmachten, so Habeck. "Es ziehen sowieso nie alle mit."

Die Bundesregierung bekräftigte hingegen, sie lehne einen "Alleingang" zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland ab. Nach Ansicht des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, würden sich andere EU-Staaten sonst ihrer Verantwortung entziehen. Auch sie müssten anerkennen, dass sie einen Beitrag zur Unterstützung Griechenlands leisten müssen, sagte er dem RND.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch im Bundestag zurückhaltend auf die Appelle zur Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern reagiert. Deutschland habe eine ganze Reihe an humanitären Gesten gezeigt, müsse aber auch andere europäische Länder überzeugen.

Weber will EU-System reformieren

Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, forderte unterdessen einen neuen Anlauf zur Reform des europäischen Asylsystems. "Wir müssen direkt auf den griechischen Inseln entscheiden, ob jemand in Europa bleiben darf oder nicht", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er unterstütze "voll den Kurs der Solidarität" von Innenminister Horst Seehofer, "aber wir brauchen auch Klarheit an der Grenze".

Der bisherige Vorschlag für eine Reform des europäischen Asylsystems sei "verbrannt" und müsse vom Tisch. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft müsse "offene Wunden schließen". Dazu gehöre Migration.

Menschenrechtler prangern seit Jahren die Lage in den Flüchtlingscamps in Griechenland an. Nach Ansicht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR seien gerade für Kinder die Bedingungen "äußerst riskant". Es appellierte an die europäischen Staaten, die Kinder zügig umzusiedeln.