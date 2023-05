Nationalisten demonstrieren Tausende bei Flaggenmarsch in Jerusalem Stand: 18.05.2023 19:05 Uhr

In Jerusalem ziehen Tausende Nationalisten durch die Stadt - mit dem Flaggenmarsch feiern sie die Eroberung Ost-Jerusalems im Sechs-Tage-Krieg 1967. Der Zug soll auch durch das muslimische Viertel der Altstadt führen - es werden Ausschreitungen befürchtet.

Tausende nationalistische Israelis ziehen - begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot - mit israelischen Flaggen durch Jerusalem. Der Marsch findet jährlich am Jerusalem-Tag statt. Dabei wird die israelische Eroberung Ost-Jerusalems während des Sechstagekrieges 1967 gefeiert. An der Veranstaltung nehmen auch Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie Finanzminister Bezalel Smotrich teil.

Polizei in Alarmbereitschaft versetzt

Der Marsch soll am Abend auch durch das muslimische Viertel der Altstadt führen, was Palästinenser als extreme Provokation sehen. Bereits im Vorfeld waren daher Ausschreitungen befürchtet worden - etwa 3200 Polizisten wurden in Alarmbereitschaft versetzt. In der Altstadt kam es bereits zu ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen, nachdem am Morgen mehrere Hundert Juden den Tempelberg in Jerusalem besucht, darunter auch ein Mitglied der Regierung sowie mehrere Parlamentsabgeordnete.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam und wird von der von Jordanien finanzierten islamischen Waqf-Behörde kontrolliert. Jordanien nannte den Besuch in einer ersten Reaktion eine "Provokation". Das Areal ist allerdings auch den Juden heilig, weil dort früher der jüdische Tempel stand. Gemäß des im Sechs-Tage-Krieg vereinbarten Status quo dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten.

In der Region hatte die Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis zuletzt wieder zugenommen. Erst am Samstag endete nach einer Waffenruhe eine fünftägige Auseinandersetzung zwischen israelischem Militär und militanten Palästinensern im Gaza-Streifen.