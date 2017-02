Der konservative Präsidentschaftskandidat Fillon hat bei den Franzosen um Entschuldigung gebeten: Die Beschäftigung seiner Frau und Kinder als Assistenten sei ein "Fehler" gewesen - und dennoch legal, wie er betonte. An seiner Kandidatur will Fillon festhalten.

Der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat in der Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau einen "Fehler" eingeräumt. Den Vorwurf eines Gesetzesverstoßes wies er aber erneut zurück.

Die Beschäftigung seiner Frau Penelope als parlamentarische Mitarbeiterin sei "legal und transparent" gewesen, sagte Fillon. Ihre Bezahlung sei "vollkommen gerechtfertigt" gewesen. Grundsätzlich sei die Beschäftigung von Familienmitgliedern als parlamentarische Mitarbeiter legal, werde heute aber von den Franzosen mit "Misstrauen" beäugt, erklärte Fillon weiter. "Was früher akzeptabel war, (...) ist es heute nicht mehr."

Er bedaure deswegen, in der Vergangenheit seine Ehefrau und zwei seiner Kinder als Assistenten beschäftigt zu haben: "Es war ein Fehler, ich bedaure es zutiefst, und ich entschuldige mich bei den Franzosen". Zudem kündigte er an, eine Vermögensaufstellung im Internet zu veröffentlichen.

"Mediale Lynchjustiz"

Fillon steht massiv unter Druck: Nach Berichten der Zeitung "Le Canard Enchaîné" soll seine Frau innerhalb von 15 Jahren mehr als 830.000 Euro aus Steuermitteln erhalten haben, ohne dafür wirklich gearbeitet zu haben. Die Finanzstaatsanwaltschaft leitete deswegen vorläufige Ermittlungen ein.

In Umfragen ist Fillon wegen der Enthüllungen abgestürzt und würde es nach jetzigem Stand nicht in die Stichwahl am 7. Mai schaffen. Bis dahin hatten Umfragen eine Stichwahl zwischen ihm und Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National vorhergesagt. Bei den Konservativen wächst deswegen der Druck auf Fillon, seine Kandidatur niederzulegen. Davon will der frühere Premierminister aber nichts wissen: "Nichts wird mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern", sagte der konservative Politiker. Er werde bei der Präsidentschaftswahl antreten, um zu gewinnen. Fillon bezeichnete die Vorwürfe erneut als Kampagne gegen sich und sprach von "politischem Mord". Den Medien warf er eine "mediale Lynchjustiz" vor.

