Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen FIFA-Präsident Infantino eröffnet. Dabei geht es um geheime Treffen zwischen ihm und dem Leiter der Bundesanwaltschaft. Auch ein Oberstaatsanwalt wird angeklagt.

Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen Gianni Infantino eröffnet, den Chef des Fußball-Weltverbandes FIFA. Dabei geht es um geheime Treffen zwischen Infantino und dem Leiter der Schweizer Bundesanwaltschaft, Michael Lauber. Das teilte die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft mit. Angeklagt wird auch ein ebenfalls bei den Treffen anwesender Oberstaatsanwalt.

Der außerordentliche Staatsanwalt komme zu dem Schluss, "dass im Zusammenhang mit den Treffen von Bundesanwalt Michael Lauber mit dem FIFA-Präsidenten und dem Walliser Oberstaatsanwalt Anzeichen für ein strafbares Verhalten bestehen", heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde. Dabei gehe es um Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Begünstigung und die Anstiftung zu diesen Tatbeständen.

"Sicherlich nichts falsch gemacht"

In dem Fall geht es um Treffen, die 2016 und 2017 stattfanden. Was dabei besprochen wurde, ist nicht bekannt. Damals ermittelte die Bundesanwaltschaft gegen die FIFA wegen Korruption - unter anderem im Zusammenhang mit der Vergaben der Fußball-WM 2018 an Russland und 2022 an Katar.

Sowohl der Bundesanwalt als auch der FIFA-Präsident weisen die Vorwürfe zurück. Das hatte Anfang Juni auch schon der Fußball-Weltverband getan. Infantino habe "sicherlich nichts falsch gemacht, indem er Herrn Lauber getroffen hat", hieß es damals. Es sei kein Vergehen, den Bundesanwalt zu treffen. Infantinos Motivation sei gewesen, den Schweizer Behörden "Unterstützung anzubieten".

Aufhebung der Immunität Laubers beantragt

Auch gegen Lauber soll nun ein Strafverfahren eröffnet werden. Der Leiter der Bundesanwaltschaft hat zwar seinen Rücktritt eingereicht, ist aber noch bis Ende Januar 2021 im Amt und deshalb vor Strafverfolgung geschützt. Deshalb beantragte der eigens eingesetzte außerordentliche Staatsanwalt beim Parlament die Aufhebung seiner Immunität.