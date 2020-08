Für die Kampagne "We Build The Wall" hat Trumps Ex-Berater Bannon Millionen an Spendengeldern eingetrieben. Doch ein Teil der Summe wanderte wohl in die eigene Tasche. Jetzt wurde Bannon wegen Betrugs festgenommen.

Der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ist in New York festgenommen worden. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft ihm und drei weiteren Personen vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko unrechtmäßig verwendet zu haben.

Dabei ging es um eine Crowdfunding-Kampagne mit Namen "We Build The Wall", über die von Spendern mehr als 25 Millionen Dollar (21 Millionen Euro) eingesammelt wurde. Die Beschuldigten hätten gegenüber den Spendern angegeben, das Geld zu 100 Prozent zum Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze zu verwenden, sagte Staatsanwältin Audrey Strauss. Stattdessen habe Bannon jedoch "hunderttausende Dollar" für "persönliche Ausgaben" genutzt.

Trumps Einflüsterer

Bannon gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultra-konservativen Lager der US-Politik. Er war eine Zeit lang Chefstratege und Wahlkampfchef von Trump. Im Weißen Haus stand er lange in der Kritik, bis er nach einem Zerwürfnis mit Trump im August 2017 entlassen wurde. Bekannt geworden war Bannon vor allem als Herausgeber der für ihre ultrarechten Verschwörungsmythen bekannten Website "Breitbart News".

Bannons Anwalt war zunächst für nicht für eine Stellungnahme zur Anklage zu erreichen.