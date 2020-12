Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech eine Notfallgenehmigung erteilt. Laut Präsident Trump sollen die ersten Impfungen nun schon innerhalb von 24 Stunden stattfinden.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Das teilte die leitende Wissenschaftlerin der FDA, Denise Hinton, am Abend in einem Brief an Pfizer mit. Einen entsprechenden Antrag hatten die Unternehmen im November bei der FDA eingereicht. Sie waren damit die ersten westlichen Hersteller, die vielversprechende Studienergebnisse veröffentlicht und eine Notfallzulassung bei der FDA beantragt hatten.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, die ersten Impfungen würden "in weniger als 24 Stunden" verabreicht. In einer auf Twitter veröffentlichten Ansprache sagte Trump, die Lieferung des Impfstoffs "in jeden Bundesstaat und Postbezirk" habe bereits begonnen. Die offizielle Zulassung war erwartet worden, nachdem eine bei der FDA angesiedelte unabhängige Impfkommission am Donnerstagabend eine Notfallzulassung für den Impfstoff empfohlen hatte. Bereits am Dienstag hatte die Arzneimittelbehörde erklärt, sie stufe den Impfstoff als sicher und wirksam ein.

Die USA sind zahlenmäßig das am schwersten von der Corona-Krise betroffene Land weltweit. Am Freitag meldete die Johns-Hopkins-Universität einen neuen Höchststand mit fast 235.000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Fast 2600 Menschen starben binnen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus.

Das Hauptquartier der US-Arzneimittelbehörde FDA in Silver Spring, Maryland.

95 Prozent weniger Ernkrankungen

Inzwischen haben unter anderem auch Kanada, Mexiko, Bahrain und Saudi-Arabien Genehmigungen für den Impfstoff gegeben. Der sogenannte mRNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech hat nach umfangreichen Testreihen eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent, wie die Hersteller mitgeteilt hatten. Das bedeutet, dass unter den Probanden der geimpften Gruppe 95 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter den Probanden der Kontrollgruppe.

Auch bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) wurde die Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU beantragt, eine Entscheidung darüber steht noch aus. Bereits Anfang Dezember hatte die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel dem Präparat von Biontech/Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Damit wurde Großbritannien der erste Staat weltweit, der das Vakzin freigab.

Inzwischen wurde die Pfizer-Studie auch im renommierten Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Das Vakzin funktioniert laut Hersteller über alle Altersgruppen und andere demografische Unterschiede hinweg ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen. Die Tests hatten den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung untersucht.

Eine bedingte Zulassung wie jetzt im Fall des Biontech-Impfstoffs soll dringliche medizinische Bedürfnisse befriedigen. Den Antragstellern kann im Interesse der öffentlichen Gesundheit eine bedingte Genehmigung erteilt werden, wenn der Nutzen das Risiko, das von weniger als normalerweise erforderlichen Daten ausgeht, überwiegt. Fehlende Daten beispielsweise zur Langzeitwirksamkeit oder zu bestimmten Subgruppen müssen so schnell wie möglich nachgereicht werden.