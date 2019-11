Rechtspopulist und Brexit-Hardliner Farage wird nicht bei der Parlamentswahl in Großbritannien antreten. Der Chef der Brexit-Partei sieht sich eher als Straßenwahlkämpfer im ganzen Land.

Nigel Farage, Begründer von UKIP und Brexit-Partei, wird sich dem britischen Volk am 12. Dezember nicht zur Wahl stellen. Das erklärte der Rechtspopulist in der BBC und begründete seine Entscheidung so: Er diene "der Sache" besser, indem er durch das Land reise und die 600 Kandidaten seiner Partei unterstütze.

Er habe "sehr genau" darüber nachgedacht, ob er wieder kandidieren solle, so Farage. "Es ist sehr schwierig, jeden Tag in einem Wahlkreis und gleichzeitig im ganzen Vereinigten Königkreich unterwegs zu sein."

Farage wird auch seine eigene Vergangenheit als UKIP-Chef nicht vergessen haben. Als solcher bewarb er sich sieben Mal um ein Mandat im britischen Unterhaus - und sieben Mal verlor er. Geblieben ist ein Sitz als EU-Abgeordneter, aber den müsste er nach einem Brexit natürlich aufgeben.

Das Wahlsystem als Risiko

Die Brexit-Partei konkurriert bei der Wahl direkt mit den Konservativen von Premierminister Boris Johnson um Stimmen. Obwohl sie den von Johnson jüngst mit der EU neu ausgehandelten Brexit-Vertrag ablehnt, hatten die Rechtspopulisten den Tories eine Pro-Brexit-Allianz vorgeschlagen. Doch da die Konservativen nicht auf Farages Avancen eingingen, stellt seine Partei nun in jedem Wahlkreis des Landes einen eigenen Kandidaten auf.

Das ist insofern riskant für beide Seiten, als dass in Großbritannien bei Wahlen die Devise "The winner takes it all" gilt: Wer die meisten Stimmen in einem Wahlkreis holt, bekommt ihn komplett zugesprochen. Teilen sich die Stimmen des Pro-Brexit-Lagers in einem Wahlkreis zwischen Brexit-Partei und Tories auf, könnte passieren, dass eine Partei des gegnerischen Lagers - Labour oder Liberaldemokraten etwa - die lachende Dritte ist.

Johnson um Schadensbegrenzung bemüht

Dem amtierenden Premier könnte auf die Füße fallen, dass er entgegen seiner Versprechungen nun doch eine Fristverlängerung für den Brexit bei der EU beantragen und letztlich hinnehmen musste. Deshalb beeilte er sich - ganz im Wahlkampfmodus -, sich bei seinen Wählern zu entschuldigen.

Beim Fernsehsender Sky News äußerte Johnson sein "tiefes Bedauern" und betonte, er sei "sehr, sehr enttäuscht". Die neuerliche Verschiebung des Brexit sei nicht "schmerzhaft wegen der Versprechungen oder meines Egos", sondern wegen der Unsicherheit für das gesamte Land.