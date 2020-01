Konflikt mit dem Iran Wer entscheidet über Krieg und Frieden?

Mit einer Resolution wollen die Demokraten heute Abend die militärischen Vollmachten von US-Präsident Trump in der Irankrise begrenzen. Welche Kompetenzen haben Präsident und Kongress bei militärischen Konflikten?

Im US-Kongress formiert sich nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani der Widerstand gegen den Alleingang von Präsident Donald Trump. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen am Abend in einer Resolution für eine Begrenzung der Kriegsbefugnisse des Präsidenten stimmen. Auch bei den Republikanern ist Trumps Kurs umstritten.

Die US-Verfassung räumt dem Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte viel Macht ein. Kriegserklärungen sind dagegen das Vorrecht des Kongresses. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen US-Präsidenten aber wiederholt in kriegerische Konflikte, ohne dass der Kongress eine Kriegserklärung ausgesprochen hätte.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatte der US-Kongress selbst beschlossen, dem Präsidenten in Konflikten militärisch vielfach freie Hand zu lassen. Das Gesetz mit dem Namen "Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt" (AUMF) für den sogenannten Krieg gegen den Terrorismus ist bis heute gültig - und wurde zur Grundlage für eine Reihe von Militäreinsätzen im Nahen Osten, in Afghanistan und in anderen Teilen der Welt.

Eine weitere Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt erhielt der damalige Präsident George W. Bush 2002 für ein Vorgehen gegen den Irak unter dem damaligen Machthaber Saddam Hussein. Es folgte der US-Einmarsch 2003. Die Trump-Regierung nannte diese Genehmigung nun als rechtliche Grundlage für die gezielte Tötung Soleimanis.